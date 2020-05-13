Ortaköy Belediyesinden gurbetçilere maske desteği
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Ortaköy Belediyesinden gurbetçilere maske desteği

AKSARAY'ın Ortaköy İlçe Belediyesi, koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında temin ettiği maskeleri, Almanya ve Fransa başta olmak üzere Avrupa ülkelerinde yaşayan vatandaşlara gönderiyor.

Ortaköy Belediyesinden gurbetçilere maske desteği
13.05.2020 18:51 | Son Güncelleme: 13.05.2020 18:51

AKSARAY'ın Ortaköy İlçe Belediyesi, koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında temin ettiği maskeleri, Almanya ve Fransa başta olmak üzere Avrupa ülkelerinde yaşayan vatandaşlara gönderiyor.

Aksaray'ın Ortaköy ilçesi Belediyesi, temin ettiği maskeleri, Avrupa'da oturan Ortaköylülere gönderiyor. Belediye Başkanı Ali Rıza Özdemir, bu süreçte ilçe nüfusunun çok üzerinde maske dağıtımı yaptıklarını söyledi. Özdemir, şunlar söyledi: "Sadece ilçe halkımızın değil yurt dışındaki hemşehrilerimizin de maske ihtiyacını karşıladık. Sadece son bir hafta içerisinde İngiltere, Almanya, Fransa, Belçika ve Hollanda gibi Avrupa ülkelerindeki vatandaşlarımıza binlerce maske ve dezenfektan gönderdik. Sosyal medya hesaplarından bize ulaşan vatandaşlarımızın nüfus sayılarını alarak talepleri üzerine 10'un altında olmamak kaydıyla bize ulaşan hemşehrilerimizin maske ihtiyacını karşıladık. Yurt dışındaki kurulan dernekler çok arıyor Almanya'da ve Fransa'da iki derneğe çok sayıda maske gönderdik. Onlar da oradaki vatandaşlarımıza dağıttı."


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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