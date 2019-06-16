İmamoğlu ve Yıldırm'ın ortak yayın yapacağı Lütfi Kırdar çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındı

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ve CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun ortak yayın yapacağı Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Kongre merkezi ve çevresi araç ve yaya girişine kapatıldı.

DEV EKRAN KURULDU

Ortak yayının yapılacağı kongre merkezi içindeki stüdyoda ise saatler öncesinden bomba araması ve genel temizlik çalışmaları yapıldı. Kongre merkezinin bahçesine ise yayını takip edecek gazeteciler için dev ekran ve basın çadırı kuruldu. Her iki adayın da 20.00 sularında Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'ne gelmesi bekleniyor. Programın yapılacağı kongre merkezi havadan da görüntülendi.

Kaynak: DHA