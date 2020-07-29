Ortak uygulamada çocuklara dedektif kartı sürprizi Malatya'da Kurban Bayramı öncesinde polis ve jandarmanın yaptığı ortak uygulamada, çocuklara dedefktif kartı dağıtılıyorKurban Bayramı tatilinin yurt genelinde huzur ve güven içerisinde geçmesi ve bayram tatili başlangıcı nedeniyle yaşanabilecek trafik kazalarının önlenmesi ve...

Malatya'da Kurban Bayramı öncesinde polis ve jandarmanın yaptığı ortak uygulamada, çocuklara dedefktif kartı dağıtılıyor

Kurban Bayramı tatilinin yurt genelinde huzur ve güven içerisinde geçmesi ve bayram tatili başlangıcı nedeniyle yaşanabilecek trafik kazalarının önlenmesi ve vatandaşların uyarılması maksadıyla jandarma ve polis ekipleri Malatya'da ortak bir uygulama gerçekleştiriliyor. Malatya-Sivas Devlet Karayolu Dilek Mahallesi kavşağında Mobil PTS, drone, takbul cihazı ile karekod cihazı kullanılarak gerçekleştirilen uygulamada trafik dedektifleri projesi kapsamında 3-17 yaş arasındaki çocuklara trafik dedektifleri kartı ve boyama kitabı hediye ediliyor.

Denetim için durdurulan sürücü ve şoförlere yönelik Trafik Tim Komutanı Astsubay Murat Dilek tarafından Covid-19 ile mücadele kapsamında maske ve sosyal mesafe kuralları anlatıldı.

Astsubay Murat Dilek, yorgun ve uykusuz araç kullanmamaları, araçta bulunan herkesin emniyet kemerini takmalarını özellikle sürücü ve şoförlerin, yolcuların emniyet kemerlerini taktıklarını kontrol ettikten sonra yola çıkmaları konusunda uyarılarda bulunarak emniyet kemerinin hayata bağladığını kaydetti.

Bayram sevincinin hüzne dönüştürülmemesini isteyen Dilek, tüm sürücü ve yolcuların bayramını da kutladı. Uygulamalarda, sürücü ve yolculara şeker ve kolonya ikramının yanı sıra trafik kuralları ile ilgili broşürler dağıtıldı. - MALATYA

Kaynak: İHA