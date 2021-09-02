Ortahisar Kaymakamı Tolga Toğan'a veda yemeği
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Ortahisar Kaymakamı Tolga Toğan'a veda yemeği

Ortahisar Kaymakamı Tolga Toğan'a veda yemeği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Trabzon'un Ortahisar İlçe Kaymakamlığı görevinden Silivri Kaymakamlığı görevine atanan Kaymakam Tolga Toğan için veda yemeği düzenlendi.

Trabzon'un Ortahisar İlçe Kaymakamlığı görevinden Silivri Kaymakamlığı görevine atanan Kaymakam Tolga Toğan için veda yemeği düzenlendi.

Veda yemeğinde konuşan Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, üç yıllık görev süreci içinde Kaymakam Tolga Toğan ile birlikte birçok projeye imza attıklarını, özellikle de pandemi döneminde vatandaşların ihtiyaç ve taleplerinin karşılanması noktasında çok başarılı faaliyetler yürüttüklerini dile getirdi.

Yeni görevinde Tolga Toğan'a başarılar dileyen Başkan Genç, "Makamlar, vazifeler, görevler gelip geçici Bugün bu makamlardayız, yarın bu makamlarda başkaları bulunacak. Önemli olan görevini layıkıyla yaparak halk nezdinde bir hoş seda bırakabilmek. Ortahisar Kaymakamımız Tolga Toğan ile geçen iki yıllık süre zarfında bunu başardığımıza inanıyorum. Özellikle pandemi döneminde halkımızın ihtiyaçları karşılanması noktasında Ortahisar Sosyal Vefa Grubu olarak çok başarılı işlere imza attık. Hemen her konuda halkımızın imdadına yetiştik diyebilirim. Gerçekten de bu süreç zarfında çok güzel bir mesai birlikteliği yaşadık. Kültürden, sanata, sosyal yardımlardan eğitime kadar birçok projede paydaş olduk. Bu anlamda Sayın Kaymakamımıza ortaya koyduğu emeklerden ve gayretli çalışmalardan dolayı bir kez daha hem şahsım hem de Ortahisarlılar adına teşekkürlerimi iletiyorum. Yeni görevinde de Yüce Rabbimden muvaffakiyetler, başarılar diliyorum" dedi.

Veda yemeğinde kısa bir konuşma yapan Ortahisar Kaymakamı Tolga Toğan ise Ortahisar'da geçirdiği günleri asla unutmayacağını belirterek, "Kaymakamlık görevinin icabı olarak yurdun çok değişik bölgelerinde görev yapıyorsunuz. Bu anlamda yurdumuzun birçok bölgesinde bulundum. Bunların hepsinin bende ayrı ayrı anıları, hatıraları var. Ortahisar'da da çok güzel günler geçirdim. Asla unutamayacağım, hep iftiharla hatırlayacağım olaylar yaşadık. Güzel işlere, güzel faaliyetlere imza attık. Bundan dolayı Sayın Başkanımızın nezdinde bütün Ortahisarlılara bir kez daha teşekkür ediyorum. Arkamızda hoş bir seda bırakabildiysek ne mutlu bize" diye konuştu. - TRABZON

Ortahisar Kaymakamı Tolga Toğan'a veda yemeği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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