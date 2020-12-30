Ortahisar kabasında korona virüs vakası sıfırlandı
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Ortahisar kabasında korona virüs vakası sıfırlandı

30.12.2020 14:01 | Son Güncelleme: 30.12.2020 14:05
Ortahisar kabasında korona virüs vakası sıfırlandı

Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldesinde korona virüs vakası sıfırlandı.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldesinde korona virüs vakası sıfırlandı.

Ortahisar Belediye Başkanı Mustafa Ateş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda çok şükür kasabamızda korona virüs vakası sıfırlanmıştır dedi. Ateş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ortahisar Kasabamızda bugün itibariyle pozitif korona virüs vakası sıfırlanmıştır. Çok şükür. 2020 yılı Mart ayında başlayarak, kasabamızda vatandaşlarımızın ortak kullandıkları otobüs duraklarını, ticari taksi duraklarını, toplu taşıma araçlarını, camilerimizi, sağlık ocağımızı, kütüphanemizi, okullarımızı ve diğer umumi alanları; 10 ay boyunca düzenli olarak toplam 34 kez dezenfekte ettik. Yeni yılda da vatandaşlarımızın sağlığı için yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz. İnşallah 2021 yılında virüs belasından tüm dünyamızın kurtulması dileğiyle" sözlerini paylaştı. - NEVŞEHİR

Ortahisar kabasında korona virüs vakası sıfırlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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