Ortaca'da Atatürk ve Öğretmenler Günü konulu pul sergisi açıldı

MUĞLA (AA) - Ortaca'da Muğla PTT Başmüdürlüğü ve Ortaca Özel Çözüm Koleji Anadolu Lisesi iş birliğiyle "Atatürk ve Öğretmenler Günü" konulu pul sergisi açıldı.

Türkiye'de ilk pul sınıfı olma özelliğini taşıyan Ortaca Özel Çözüm Koleji Anadolu Lisesi kampüsünde gerçekleştirilen serginin açılışını, Dalaman Kaymakamı Mesut Yakuta, Muğla PTT Başmüdürü Abdullah Yavuz, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, PTT Ortaca Müdürü Cemal Demirtaş ve Okul Müdürü İsmet Sayan yaptı.

Öğrenciler ve protokol üyeleri, yüzlerce puldan oluşan sergiyi gezdi.

Pul koleksiyoneri Kaan Balbaşoğlu da sergi açılışında kendine ait pul koleksiyonu ile öğrencilere destek verdi.

Serginin açılışında konuşan Muğla PTT Başmüdürü Abdullah Yavuz, genel müdürlüğün stratejisi doğrultusunda posta, kargo, bankacılık, lojistik, e-ticaret hizmetlerini devam ettirdiklerini, bunun yanı sıra kültür, tarih, medeniyet, spor yönleriyle de sosyal hizmetlere devam edip destek sağladıklarını söyledi.

Koleksiyoner Kaan Balbaşoğlu ise Türkiye'nin ilk pul sınıfının burada olmasından onur duyduğunu söyledi.

Sergiye gerekli desteği vermekten memnun olduğunu belirten Balbaşoğlu, "İnşallah bütün Türkiye'de bu tür sınıflar açılır, iletişim artar ve genç nesilleri yeniden pul kültürüne aşina hale getiririz. Pul, kültürdür. Tüm gençlere kültürlerini geliştirmeleri ve kendi gönül zenginlikleri için pul koleksiyonunu tavsiye ediyorum." dedi.

Sergi, 27 Kasım'a kadar açık kalacak.

AA / Ömer Kundakçı - Son Dakika Haberleri

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