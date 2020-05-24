Orta ve Doğu Karadeniz'de sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde sokaklar sessiz Ordu'da da Ramazan Bayramı'nın birinci günü ve kısıtlamanın ikinci gününde sokaklar boş kaldı.

Ordu'da da Ramazan Bayramı'nın birinci günü ve kısıtlamanın ikinci gününde sokaklar boş kaldı. Süleyman Felek, İsmet Paşa ve Sırrı Paşa caddeleri, Demokrasi ve Köprübaşı meydanları ile sahil kenarında sükunet hakim oldu. Karadeniz Sahil Yolu'nda araç trafiğinin çok düşük seviyede olduğu görüldü. Uygulama noktalarında görevli polisler, araçları denetledi. Polis, bekçi ve temizlik işçileri de maske kullanarak görevlerini sürdürdü. Bazı vatandaşlar da evlerinin önündeki bahçelere köpeklerini çıkardı. Kaynak: AA