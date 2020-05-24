Orta ve Doğu Karadeniz'de sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde sokaklar sessiz
Ordu'da da Ramazan Bayramı'nın birinci günü ve kısıtlamanın ikinci gününde sokaklar boş kaldı.
24.05.2020 15:18 | Son Güncelleme: 24.05.2020 15:24
Ordu'da da Ramazan Bayramı'nın birinci günü ve kısıtlamanın ikinci gününde sokaklar boş kaldı.
Süleyman Felek, İsmet Paşa ve Sırrı Paşa caddeleri, Demokrasi ve Köprübaşı meydanları ile sahil kenarında sükunet hakim oldu.
Karadeniz Sahil Yolu'nda araç trafiğinin çok düşük seviyede olduğu görüldü.
Uygulama noktalarında görevli polisler, araçları denetledi.
Polis, bekçi ve temizlik işçileri de maske kullanarak görevlerini sürdürdü.
Bazı vatandaşlar da evlerinin önündeki bahçelere köpeklerini çıkardı.
Ramazan Bayramı nedir? Ramazan Bayramı ile ilgili hadis ve ayetler neler? Ramazan Bayramı'nda alınacak hediyeler ve bayrama özel beslenme tavsiyeleri nelerdir?
Kaynak: AA