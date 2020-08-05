Orta Afrika Cumhuriyeti'nde isyancı lider öldürüldü Orta Afrika Cumhuriyeti'nde Anti-Balaka isyancı grubu ile güvenlik güçleri arasında yaşanan çatışmada, isyancı grup lideri öldürüldü.

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde Anti-Balaka isyancı grubu ile güvenlik güçleri arasında yaşanan çatışmada, isyancı grup lideri öldürüldü.

Ouaka Valisi Viktor Bissekoin, yaptığı açıklamada, Ouaka vilayetinin Grimari şehrinde Orta Afrika Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri (FACA) ile Anti-Balaka silahlı grubu arasında çatışma çıktığını duyurdu.

Bissekoin çatışmada, Anti- Balaka silahlı grubunun Mandayo ismi ile bilinen liderinin öldürüldüğünü iddia etti.

Ayrıca Bissekoin, FACA'nın isyancılar tarafından yağmalanan Grimari şehrinin tamamen kontrolünü sağladığını sözlerine ekledi.

Ülkede 2013 yılında Hristiyan Anti-Balaka ile çoğunluğu Müslüman Seleka grupları arasında çıkan ve iç savaşa dönüşen çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirmişti.

Uluslararası Af Örgütü, Hristiyan milisler olarak tanımlanan Anti-Balaka terör örgütü tarafından Müslüman sivillere karşı işlenen ve binlerce Müslüman'ı ülkeden kaçmaya zorlayan katliamlarla suçlamıştı.

Ayrıca, başkent Bangui'de ceza mahkemesinde ülkenin güneyindeki Bangassou kentinde Mayıs 2017'de onlarca Müslüman sivili öldürmekten yargılanan 28 Anti-Balaka mensubundan 5'i "savaş suçu" ve "insanlığa karşı suç" işlemekten ömür boyu çalışmaya mahkum edilmişti.

Kaynak: AA