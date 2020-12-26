Orta Afrika Cumhuriyeti'nde Cumhurbaşkanlığı seçimine doğru (3)
26.12.2020 11:01 | Son Güncelleme: 26.12.2020 11:06
Orta Afrika Cumhuriyeti'nde (OAC) 27 Aralık'taki Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde, aday olan mevcut Cumhurbaşkanı Faustin Archange Touadera, başkent Bangui'deki UCATEX Stadyumunda son seçim toplantısını düzenledi.
Orta Afrika Cumhuriyeti'nde (OAC) 27 Aralık'taki Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde, aday olan mevcut Cumhurbaşkanı Faustin Archange Touadera, başkent Bangui'deki UCATEX Stadyumunda son seçim toplantısını düzenledi. Faustin Touadera destekçileri, toplantı alanına akın etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Nacer Talel