Örnek projede sertifika heyecanı

"Önce insan-Gönülden yapılan işleri nesillerdir destekliyoruz" projesinin 2020-2021 eğitim öğretim dönemine katılan Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi öğrencilerine sertifikaları takdim edildi.

Yeşim'in girişimiyle şekillenen "Önce insan - Gönülden yapılan işleri nesillerdir destekliyoruz" projesi, Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi iş birliği ve SosyalBen Akademi danışmanlığı ile önemli bir ivme kazanarak ilk etaptaki hedefini yakaladı. 2019 yılında başlayan ve iki dönem boyunca Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi öğrencileri ile yoluna devam eden projenin, 2020-2021 eğitim öğretim dönemiyle birlikte ikinci adımı da tamamlanmış oldu. Projeye 2021 yılında dahil olan 20 öğrenciyle birlikte toplam gönüllü öğrenci sayısı 50'ye ulaştı. İlk yıl SosyalBen Vakfı Kurucu Başkanı Ece Çiftçi'nin ve Sosyal Ben Akademi'den uzman proje danışmanlarınca yüz yüze gerçekleştirilen eğitimler, pandemi sebebiyle 15 günde bir olmak üzere online platforma taşındı. Etki alanını daha da genişleten projenin ikinci yılında online olarak devam eden eğitimlerle birlikte çeşitli saha çalışmaları da yapılarak gönüllülük bilincinin geliştirilmesi hedeflendi.

Pandemi sebebiyle Yeşim'in bahçesinde açık havada yapılan törende konuşan Yeşim Kurumsal İletişim Direktörü Dilek Cesur, projenin ikinci ayağını da başarılı bir şekilde tamamlamış olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Cesur, projenin Yeşim'in kurucusu Şükrü Şankaya'nın hayırseverlik anlayışını sosyal sorumluluk ve gönüllülük bilinciyle birleştirerek, lise sıralarındaki gençlere hayat boyu sürdürülebilir bir sorumluluk kazandırmaya imkan sağladığını belirtti. Cesur "Proje kapsamında kurgulanan eğitimler online ortama taşınarak, öğrencilerin sosyal girişimcilik, gönüllülük kavramlarını içselleştirilmesi desteklendi ve varmak istediğimiz hedefe bizi yaklaştırdı. Projede nihai hedefimiz, gönüllüğün önce Bursa'da, sonra da Türkiye'deki diğer okullarda yaygınlaştırılması ve bu konuda bilinç oluşturulması. Projemiz 3. döneminde başka bir okulda yoluna devam edecek" diye konuştu.

SosyalBen Vakfı Kurucu Başkanı Ece Çiftçi de kurumlar arasındaki öğrenmeyi ve birbirini güçlendirmeyi destekleyen ve akranlar arası bir deneyim paylaşımı sunan projenin örnek bir çalışma olarak ilk hedefine ulaştığını kaydetti. Çiftçi; özel okullarda ücrete tabi olan bu tür deneyimlere devlet okullarındaki çocukların erişemiyor olmasının, projeyi deneyimsel eşitliğin sağlanması adına son derece değerli kıldığını ifade ederek, "Gönüllülük projelerini teşvik, temsil ve bilinçlendirme başlıkları altında 'gönüllülük' kavramı adına kamuoyu oluşturmaya çalışıyoruz ve bu üç kavram üzerinden gönüllülük uygulamaları çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Projemizle toplumsal faydanın sürdürülebilir olmasında aktif rol oynayan gönüllü sayısının ve kapasitesinin arttırılmasını amaçladık ve başarılı çıktılar elde ettik. Çocuklarımıza verdiğimiz "Sosyal Sorumluluk ve Sosyal Girişimcilik" eğitimi, onlarda öncelikli olarak sosyal sorumluluk, sosyal girişimcilik, sosyal inovasyon ve gönüllülük bilincini arttırdı." dedi.

Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi Müdürü Yeşim Ömeroğlu Ünlü de son yıllarda eğitimin sadece sınıf geçme, sınavları kazanma ve iş bulma işlevinin olduğuna dair bir algı olduğuna dikkat çekerek, şöyle devam etti: "Oysa bu kavramlar eğitimin türevsel sonuçlarıdır ve eğitim mekanik değil, insani bir sistemdir. Eğitimin merkezinde de insan yer almakta. Bu sebeple her zaman 'önce insan'ı konuşmaya ihtiyacımız var. Gelecekte, çevreye, tüm canlılara ve sorunlara karşı duyarlı, iyiliği, sevgiyi ve saygıyı önceleyen bir toplum görmek istiyorsak, temelini bugünden atmak zorundayız. Bu sebeple, öğrencilerimize, sürdürülebilir bir sorumluluk duygusu kazandırmak, gönüllülük bilinci oluşturmak, iyiliği herkese bulaştırarak ülkemizde gönüllülük oranını artırmak ve daha yaşanabilir bir dünya oluşturmak üzere yola çıktık ve bunu başardık. Gönüllülük bilinci arttıkça dünyanın daha yaşanılır ve daha güzel bir yer haline geleceğine hepimiz şahit olacağız."

Ünlü'nün konuşmasının ardından sertifika törenine geçildi ve projeye katılan öğrencilere her üç kurumun temsilcileri tarafından sertifika ve hediyeleri takdim edildi. - BURSA