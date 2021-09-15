"Örnek Fındık Bahçesi Projesi" ile fındıkta verim ve kalite artırılacak

Samsun'un Terme ilçesinde fındıkta verim ve kalitenin artırılması için başlatılan "Örnek Fındık Bahçesi Projesi" iş birliği protokolü imza töreni ve tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Terme Belediyesi, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü Terme Şefliği, Terme Ziraat Odası ve Terme Ticaret Borsasının iş birliğiyle başlatılan projeyle modern tarım tekniklerinin yaygınlaştırılması, üründe verim ve kalitenin artırılması amaçlanıyor.

Proje kapsamında farklı bölgelerde tesis edilecek 10 örnek bahçede gübreleme, ilaçlama, budama, aşılama, yeni dikim tek gövde ve hasat gibi konularda çiftçi eğitimleri yapılması da planlanıyor.

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, toplantıda yaptığı konuşmada, ilçeye katkı sağlayacak her projenin içinde olmaya hazır olduklarını söyledi.

Fındığın ilçe için önemli bir ürün olduğunu vurgulayan Kılıç, "Modern tarım tekniklerinin yaygınlaşması, örnek fındık bahçeleriyle verim ve kalitenin artırılması için başlatılan çalışmaya imza atan tüm paydaşlara çok teşekkür ediyorum. Eskiden kalma alışkanlıklarımızla bahçelerimizde yeteri kadar bakım yapamıyoruz. Bu da hem verimi hem de kaliteyi düşürüyor. Dekarda 400-450 kilogram ürün alabilecekken, 80 kilogram ürün anca alıyoruz. İnşallah bu projeyle tüm Karadeniz'e örnek oluruz." dedi.

Tarım ve Orman İlçe Müdürü Tuncay Demir ise fındığın Türkiye'nin en önemli ihracat ürünü olduğuna dikkati çekti.

Fındıkta üretim alanlarının dünyanın yüzde 75'ini oluşturduğunu ancak üretim miktarında dünyanın yüzde 60'ını karşıladıklarını anlatan Demir, "Dekar başı üretimimiz 85 kilogram ile dünya standartlarının altında. Bu çalışmayla dekar başına düşen fındık üretim miktarını artırmayı planlıyoruz. Belediye Başkanımız Ali Kılıç'ın bize direkt destek vermesi, bu projeyi daha güçlü kılıyor. Kendilerine ve tüm paydaşlara verdikleri destek için teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Proje koordinatörü ziraat mühendisi Gökhan Ayar'ın da sunum yaptığı toplantıya Terme Kaymakamı Metin Maltayman, İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, Terme Orman İşletme Şefi Musa Kalkan, Terme Ziraat Odası Başkanı Ferda Ergün, Ayvacık Ziraat Odası Başkanı Erdal Avcı ve Terme Ticaret Borsası Genel Sekreteri Emre Kızıl katıldı.