Ormanlık alanda gömülü iki erkek cesedi bulunması - 7 şüpheli adliyeye sevk edildi Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, ormanlık alanda gömülü iki erkek cesedi bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheli, adliyeye çıkartıldı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, ormanlık alanda gömülü iki erkek cesedi bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheli, adliyeye çıkartıldı.

İlçeye bağlı Nebioğlu beldesi Yeşilyurt Mahallesi'nde 3 gün önce ormanlık alanda iki erkek cesedinin gömülü bulunmasına ilişkin başlatılan çalışma sürüyor.

İnceleme sonucu firari şüpheliler S.A. ve İ.A'nın ev ve bahçelerinde arama yapan jandarma ekipleri, 1410 ekstazi hap, 40 gram metamfetamin, olayda kullanıldığı değerlendirilen tabancanın yanı sıra iki tüfek ve mermi ile fişekler ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan M.G, S.N.A, D.A, F.Ç, Y.E., S.K ve R.G'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından zanlılar, geniş güvenlik önlemi altında adliyeye getirildi.

Firari şüpheliler S.A. ve İ.A'nın yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.

Olay

Çaycuma ilçesine bağlı Nebioğlu beldesi Yeşilyurt Mahallesi'ne bir hafta önce çalışmak için giden ve kendisinden haber alınamayan S.Ç'nin ailesinin savcılığa kayıp başvurusunda bulunmasının ardından ekipler, S.Ç'nin, S.A'nın evinin inşaatında çalıştığını belirlemişti.

Bunun üzerine ekipler yaptıkları çalışmada şüpheli S.A, İ.A. ve M.G'nin ev ve eklentilerinde arama yapmış, yapılan incelemelerde evlerde cinayete ilişkin iz ve emarelere rastlayan ekiplerce, S.Ç. ve kuzeni S.Ç'nin ateşli silahla öldürüldüğü ve cesetlerin traktörle ormanlık alana götürülerek gömüldüğü tespit edilmişti.

Cesetlerin gömüldüğü bölgede "iz takip ve kadavra" köpek unsurlarıyla yapılan aramada gömülü halde bulunan iki erkek cesedi, otopsi yapılmak üzere Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırılmıştı.

Kaynak: AA