Ormanlık alanda bulunan yanmış cansız bedenin CHP'li eski ilçe başkanına ait olduğu ortaya çıktı
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Ormanlık alanda bulunan yanmış cansız bedenin CHP'li eski ilçe başkanına ait olduğu ortaya çıktı

28.09.2020 17:12 | Son Güncelleme: 28.09.2020 17:44

Antalya'da ormanlık alanda çıkan küçük çaplı yangının söndürülmesinin ardından, alevlerin çıkış noktasında yanmış erkek cesedinin CHP Döşemealtı eski İlçe Başkanı Hasan Haluk Yalçın'a ait olduğu belirlendi.

Antalya'da ormanlık alanda çıkan küçük çaplı yangının söndürülmesinin ardından, alevlerin çıkış noktasında yanmış erkek cesedinin CHP Döşemealtı eski İlçe Başkanı Hasan Haluk Yalçın'a (53) ait olduğu belirlendi.

Edinilen bilgiye göre, Döşemealtı ilçesine bağlı Düzlerçam Mahallesi Kuruçay mevkiindeki ormanlık alanda sabah erken saatlerde yangın ihbarı alan itfaiye ekipleri, bölgeye geldi. Ormana yayılmadan kısa sürede söndürülen yangının çıkış noktası olarak değerlendirilen yerde yanmış bir erkek cesediyle karşılaşıldı. İhbarla birlikte olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından hayatını kaybettiği tespit edilen cesedin üzerinde kimliğe rastlanılmadı.

CHP'DEN MİLLETVEKİLLİĞİ ADAY ADAYI DA OLMUŞ

Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılan cesedin kimliğinin CHP Döşemealtı eski İlçe Başkanı Hasan Haluk Yalçın'a ait olduğu belirlendi. Yalçın'ın cenazesinin yarın morgdan alınarak Döşemealtı'nda defnedileceği öğrenildi. 2012-2015 yılları arasında CHP ilçe başkanlığı yapan Hasan Haluk Yalçın'ın CHP'den Antalya Milletvekili aday adayı olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ormanlık alanda bulunan yanmış cansız bedenin CHP'li eski ilçe başkanına ait olduğu ortaya çıktı
Ormanlık alanda bulunan yanmış cansız bedenin CHP'li eski ilçe başkanına ait olduğu ortaya çıktı
Ormanlık alanda bulunan yanmış cansız bedenin CHP'li eski ilçe başkanına ait olduğu ortaya çıktı
Ormanlık alanda bulunan yanmış cansız bedenin CHP'li eski ilçe başkanına ait olduğu ortaya çıktı
Ormanlık alanda bulunan yanmış cansız bedenin CHP'li eski ilçe başkanına ait olduğu ortaya çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SUAT METİN

Haber Yorumları (2)
FATİH: ormanı yakarken kendinide yakmış
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SERPİL: namus cinayetidir. . . .
Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
500
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