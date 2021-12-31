ORMANLAR YASAKLI IRK KÖPEKLER İLE DOLUYOR

Temmuz ayında yürürlüğe giren, Hayvanları Koruma Kanunu ile Pitbull Terrier, Fila Brasileiro, Japanese Tosa, Dogo Argentino, American Staffordshire Terrier ve American Bully ırk köpeklerin veya bunların melezlerini üreten, sergileyen, takas eden, ülkeye girişini, satışını, bu hayvanların ticaretini yapanlara para cezası getirildi. 2022 yılında ise para cezalarının miktarı artacak. Yasaya uymayanların hayvanlarına el konulacak. 14 Ocak 2022 tarihine kadarsa yasaklı altı köpek ırkı kısırlaştırılıp, onun için kayıt belgesi alınması gerekiyor. Bazı köpek sahipleri ise köpeklerini veterinere götürmek yerine ormana ve yol kenarlarına terk ediyor. Çatalca'da yerleşim yerlerine bırakılan yasaklı ırk köpeklerden köylüler şikayet ediyor. Çatalca'da yaşayanlara göre son bir haftada terk edilen köpeklerin sayısı da arttı. Sadece Çatalca'da değil, Göktürk Hayvanseverler Derneği Başkanı Nilgül Sayar da son dönemde ormanlarda ve yol kenarlarında buldukları yasaklı ırk köpeklerinin sayısının arttığını dile getirdi.

"DÖRT GÜN İÇİNDE 8 - 10 TANE KÖPEK ATTILAR BURAYA"

"DAHA DEMİN TERK EDİLMİŞ BİR DOGO ARGENTİNO BULDUM"

"SON DÖNEMDE NEREDEYSE HER GÜN 1 TANE YASAKLI IRK BULUYORUZ"

Dernek Başkanı Nilgül Sayar "Bu cinsler dövüş ve damızlık olarak kullanılıp, yavruları satılıp üzerlerinden para kazanılıyor. Dövüşmeyen hayvanı damızlık olarak kullanmaya çalışıyorlar. Genelde 1-2 doğumdan sonra anneleri atıyorlar veya antrenman köpeği olarak diğerlerinin önüne koyuyorlar. Bu yeni tasarı ciddi olarak uygulanmaya başlanacağı söylendiğinden beri de ormanlara ekstra bir atma olayı başladı. Genelde bu kişiler bu hayvanlar üzerinden para kazanmaya başladığı için şu an kısırlaştırılmış olarak onların bir işine yaramayacak. Böyle olunca da bir masraf kapısı olarak gördükleri için atıyorlar. Ayda zaten ortalama normalde üç dört tane buluyorduk. Son dönemde, hatta geçen ay her gün bir tane yasaklı ırk dışarıdan aldık. Gerçekten sayı çok arttı. Bu atılanların çoğu evde bakılanlar değil, bunları atanlar üretim amaçlı kullanan tipler. Boş arazide, gecekondu bahçelerinde, çatı aralarında bakan tipler, onlar atıyor şu anda. Çünkü el konulacak, ceza yiyecek. Kısırlaştırmak uğraşmak istemiyor masraf olarak bakıyor" diye konuştu.

Sokak Hayvanlarının toplanması ve barınaklara gönderilmesi kararını doğru buluyor musunuz? #SokakHayvanları | #Barınak — Haberler (@Haberler) December 28, 2021

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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