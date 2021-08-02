Son dakika haber... Ormanın yakınındaki tarım arazisinde çıkan yangın korkuttu
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Son dakika haber... Ormanın yakınındaki tarım arazisinde çıkan yangın korkuttu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberine göre Ormanın yakınındaki tarım arazisinde çıkan yangın korkuttu Manisa'nın Ahmetli ilçesinde ormanlık alan yanında bulunan bir tarım arazisinde çıkan yangın korkuttu.

Ormanın yakınındaki tarım arazisinde çıkan yangın korkuttu

MANİSA - Manisa'nın Ahmetli ilçesinde ormanlık alan yanında bulunan bir tarım arazisinde çıkan yangın korkuttu. Orman İşletme ve Manisa İtfaiyesi ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangının ormana sıçramadan söndürülmesini sağladı.

Manisa'nın Ahmetli ilçesi Alahıdır Mahallesinin yaklaşık 1 buçuk kilometre üzerindeki İncirlik Mevkiinde orman yanında bulunan bir tarım arazisinde yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle bir anda hızlanan alevler ormanlık alana doğru yaklaşamaya başladı. Ahmetli Orman İşletme Şefliğinden 2 arazöz ve Manisa Büyükşehir İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kuvvetli rüzgarın etkisiyle bir anda büyüdü. Ekiplerin ve çevredeki vatandaşların yoğun gayretiyle tarım arazisinde yangın ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlandı. Yangında 10 dönümlük bir arazi yanarken arazi içindeki evde hasar oluşmadı.

Son dakika haber... Ormanın yakınındaki tarım arazisinde çıkan yangın korkuttu
Son dakika haber... Ormanın yakınındaki tarım arazisinde çıkan yangın korkuttu
Son dakika haber... Ormanın yakınındaki tarım arazisinde çıkan yangın korkuttu
Son dakika haber... Ormanın yakınındaki tarım arazisinde çıkan yangın korkuttu
Son dakika haber... Ormanın yakınındaki tarım arazisinde çıkan yangın korkuttu
Son dakika haber... Ormanın yakınındaki tarım arazisinde çıkan yangın korkuttu
Son dakika haber... Ormanın yakınındaki tarım arazisinde çıkan yangın korkuttu
Son dakika haber... Ormanın yakınındaki tarım arazisinde çıkan yangın korkuttu
Son dakika haber... Ormanın yakınındaki tarım arazisinde çıkan yangın korkuttu
Son dakika haber... Ormanın yakınındaki tarım arazisinde çıkan yangın korkuttu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İlker Uyar

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