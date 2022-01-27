Ormandaki cinayetin sanığına müebbet hapis

KEPEZ, ANTALYA (DHA) - ANTALYA'da güvenlik görevlisi Hakan Ökten'i (41), ormanda tabancayla öldüren Mevlüt Koyuncu (53), ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, geçen yıl 20 Mayıs'ta Kepez ilçesi Antalya Bulvarı'nda meydana geldi. Hakan Ökten ile Havva B., 42 CTB 54 plakalı araçla saat 20.30 sıralarında ormana gitti. Araçta oturan Hakan Ökten ile Havva B.'nin yanına gelen Mevlüt Koyuncu, üzerindeki tabancayı çıkarıp 3-4 el ateş etti. Hakan Ökten kanlar içinde kalırken, Havva B. araca aldığı Ökten'i yolda kendisini karşılayan ambulansa teslim etti. Sağlık ekipleri, Hakan Ökten'i yakındaki özel hastaneye götürdü. Ökten, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan, evli ve 6 çocuk babası Hakan Ökten'in cenazesi, Konya'nın Doğanhisar ilçesinde toprağa verildi.