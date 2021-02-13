Ormanda gördükleri yavru ayıları, kendi yiyecekleriyle beslediler
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Ormanda gördükleri yavru ayıları, kendi yiyecekleriyle beslediler

13.02.2021 12:49 | Son Güncelleme: 13.02.2021 13:16

ARDAHAN'ın Göle ilçesi Budaklı köyündeki ormanlık alanda gezen 2 arkadaş, 2 yavru ayıyı gördü.

ARDAHAN'ın Göle ilçesi Budaklı köyündeki ormanlık alanda gezen 2 arkadaş, 2 yavru ayıyı gördü. Yanlarındaki yiyeceklerden yavru ayılara veren ikili, kucaklarına alıp, video ve fotoğraf çekti. 

Budaklı köyünde yaşayan Burhan Açıkyıldız ve arkadaşı Aliş Odabaş, ormanlık alanda gezinti yaparken, 2 yavru ayıyı fark etti. Anne ayının olmadığını anlayan 2 arkadaş, yanlarındaki yiyeceklerden yavru ayılara verdi. İkili, bölgede keşfettikleri uygun bir alana yavruları götürdü. Kucaklarına aldıkları yavru ayılarla video ve fotoğraf çektiren gençler, anne ayının geldiğini görünce bölgeden uzaklaştı.


Ormanda gördükleri yavru ayıları, kendi yiyecekleriyle beslediler
Ormanda gördükleri yavru ayıları, kendi yiyecekleriyle beslediler

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz BAŞLI

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