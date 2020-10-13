Bursa'da ormana çöp atılmasına muhtardan tepki: Bunun adı vicdansızlık
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Bursa'da ormana çöp atılmasına muhtardan tepki: Bunun adı vicdansızlık

13.10.2020 14:58 | Son Güncelleme: 13.10.2020 15:47
Bursa'da ormana çöp atılmasına muhtardan tepki: Bunun adı vicdansızlık

Bursa'da Gündoğdu Mahallesi yakınındaki ormanlık alana evsel atık ve moloz dökülmesi tepkiye neden oldu. Mahalle muhtarı Savaş Özkan, "Bunun adına vicdansızlık diyoruz" dedi. Atıklar ise havadan drone ile görüntülendi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Gündoğdu Mahallesi'ndeki ormanlık alana moloz ve evsel atık döküldü. 6 farklı noktaya dökülen molozlar, drone ile havadan görüntülendi. Dökülen atıkların arasında plastik malzemeler, koltuk, buzdolabı, ayakkabı ve inşaat malzemeler olduğu görüldü.

5-6 YILDIR BU SIKINTIYI ÇEKİYORLAR

Gündoğdu Mahalle Muhtarı Savaş Özkan, çöp ve molozların çevre mahallelerden gece saatlerinde getirilip döküldüğünü belirterek, bu duruma tepki gösterdi. Köyde 5-6 yıldır aynı sıkıntıyla karşı karşıya olduklarını söyleyen Savaş Özkan, "Bu süreç 5-6 yıl önce başladı. Herkes çöpleri köylülerin attığını söylüyor. Kesinlikle köylümüz çevreye çöp atmıyor. Bu ormanlar bizim. Bunlar şehir içinden gelen molozlar. Biz üzülüyoruz. Köylü de sağ olsun her gördüğünde beni arayıp durumu ihbar ediyor.

GECELERİ DÖKÜYORLAR

Bunlar genelde mesai saatlerinin dışında olan şeyler. Gündüz tespit edip, gece getirip döküyorlar. Hatta bizim arazilerimize de döküyorlar. Tapulu zeytinlik arazimin içinde şu an koltuk, çekyat, sandalye var. Acımasız bir şekilde bunları atıyorlar. Cezai işlem uygulanmadan bunun önüne geçemeyiz. Bunun adına vicdansızlık diyoruz. Bu ormanlar hepimizin" diye konuştu.

Bursa'da ormana çöp atılmasına muhtardan tepki: Bunun adı vicdansızlık
Bursa'da ormana çöp atılmasına muhtardan tepki: Bunun adı vicdansızlık
Bursa'da ormana çöp atılmasına muhtardan tepki: Bunun adı vicdansızlık
Bursa'da ormana çöp atılmasına muhtardan tepki: Bunun adı vicdansızlık
Bursa'da ormana çöp atılmasına muhtardan tepki: Bunun adı vicdansızlık
Bursa'da ormana çöp atılmasına muhtardan tepki: Bunun adı vicdansızlık
Bursa'da ormana çöp atılmasına muhtardan tepki: Bunun adı vicdansızlık
Bursa'da ormana çöp atılmasına muhtardan tepki: Bunun adı vicdansızlık
Bursa'da ormana çöp atılmasına muhtardan tepki: Bunun adı vicdansızlık
Bursa'da ormana çöp atılmasına muhtardan tepki: Bunun adı vicdansızlık
Bursa'da ormana çöp atılmasına muhtardan tepki: Bunun adı vicdansızlık

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Semih ŞAHİN

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