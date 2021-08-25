Orman yangınında yanan ağaçların kökleri filizlendi
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Orman yangınında yanan ağaçların kökleri filizlendi

Orman yangınında yanan ağaçların kökleri filizlendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz tarihinde başlayan ve 10 günden fazla devam eden orman yangınında 75 hektar ormanlık alan yandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz tarihinde başlayan ve 10 günden fazla devam eden orman yangınında 75 hektar ormanlık alan yandı. Yangının son gününde 15-20 dakika süren yağmur, yanan ormanlık alanların kısa sürede yeniden filizlenmesini sağladı.

Manavgat'ta 28 Temmuz tarihinde başlayarak 10 günden fazla devam eden, Cumhuriyet tarihinin en büyük orman yangınında 75 hektar ormanlık alan yanarken binlerce hayvan telef olmuş, yüzlerce aile evinden barkından olmuştu. Yangının son gününde 15-20 dakika süren ve Manavgat caddelerinde sel oluşturan şiddetli yağmur, yanan ormanlık alanların kısa sürede yeniden filizlenmesini, yanan ormanların küllerinden yeniden doğmasını sağladı. Yangından etkilenen mahallelerden Karaöz Mahallesi'nde birçok bitki kısa sürede kendisini yenilemeye, filizlenip boy göstermeye başladı.

"20 DAKİKALIK YAĞMUR YETTİ"

Karaöz Mahalle sakinlerinden emekli Bekir Özer, "Yangının son zamanı 20 dakika bir yağmur yağdı. Yağmurdan sonra buralar bu hale geldi. Yeşerir artık. Bu ağacın kökü filizlenmeye başladı. Böğürtlenler falan da yeşermeye başladı. Köy yandıktan sonra ortalık böyle yavaş yavaş filizleniyor. En son yağan 20 dakikalık yağmurdan sonra yeşermeye başladı. Yoksa filizlenmezdi. Ay sonra yağmurlar da başlayacak. O zaman doğa tam olarak kendini yenileyecek" diye konuştu.

"YANGIN SIRASINDA AFYONKARAHİSAR'DAYDIK"

Karaöz Mahallesi'ne bu yıl taşındıklarını belirten Hüseyin Ömür Tezer (7) ve Emirhan Tezer (10) kardeşler, "Biz yangın sırasında Afyon'daydık. Geldiğimiz de ağaçlar yanmıştı. Kül olmuştu her yer çok şaşırmıştık. 2 -3 gün sonra buralar yeşermeye başlamıştı. Yeni yeni ağaçlar çıkmaya başladı. Biz de bunu görünce çok sevindik. Yakında buraların yemyeşil olacağına inanıyoruz" şeklinde konuştu.

(Cemal Turan Kaya - Arif Kaplan/İHA)

Orman yangınında yanan ağaçların kökleri filizlendi
Orman yangınında yanan ağaçların kökleri filizlendi
Orman yangınında yanan ağaçların kökleri filizlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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