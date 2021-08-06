Orman yangınında evleriyle birlikte geçmişleri de yandı
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Orman yangınında evleriyle birlikte geçmişleri de yandı

Orman yangınında evleriyle birlikte geçmişleri de yandı
Demirören Haber Ajansı / Ali Gökdal - Haberler | Güncel

ADANA'nın Kozan ilçesinde, 4 gün süren orman yangınında evleri yanan Hüseyin Sağlam (53) ile eşi Döndü Sağlam (46), AFAD tarafından kurulan çadırda yaşıyor.

ADANA'nın Kozan ilçesinde, 4 gün süren orman yangınında evleri yanan Hüseyin Sağlam (53) ile eşi Döndü Sağlam (46), AFAD tarafından kurulan çadırda yaşıyor. Evleri ile tüm geçmişlerinin de yandığını söyleyen Hüseyin Sağlam, "Ne eşimin çeyizinden dikiş makinesi ne de bir eşyamız kaldı. Tüm geçmişimiz yandı" dedi. 

Kozan ilçesinde 28 Temmuz'da başlayan ve 72 saat sonra kontrol altına alınan orman yangınında yaklaşık 10 bin dönüm ormanlık alan zarar gördü, 53 ev de kullanılamaz hale geldi. Kızlarsekisi Mahallesi'ndeki bu evlerden birinin sahibi olan ve gündelik işlerde çalışarak geçimini sağlayan Hüseyin ile Döndü Sağlam çifti, bahçelerine AFAD tarafından kurulan çadırda yaşamlarını sürdürüyor. Evleriyle birlikte tüm geçmişlerinin yandığını belirten Hüseyin Sağlam, "Ne motorlu testerem ne de eşimin çeyizinde getirdiği dikiş makinesi kaldı. Ev sanki bomba düşmüş gibi harap oldu. Evdeki tüm eşyalarımızla birlikte tüm geçmişimiz yok oldu. Bu evi bir daha onarma ve eşya alma şansım yok. Bahçede kurulan AFAD çadırında yaşıyoruz" diye konuştu. 

'EVİMİ YENİDEN YAPMA ŞANSIM YOK'Kışlık buğdayının da yandığını anlatan Hüseyin Sağlam, şu an yaylada olan 2 çocuğunun okulu açılmadan çare bulması gerektiğini belirterek, "Kimseye muhtaç değildim. Kendi geçimimi sağlıyorum ama evimi yeniden yapma şansım yok. Çocuklarımın okulu başlamadan bize yer gösterilmesini istiyoruz" dedi. 

Babasının, kendisi 3 yaşındayken öldüğünü ve ondan anı olarak kalan, çeyizinde getirdiği dikiş makinesinin yanmasına üzüldüğünü belirten Döndü Sağlam da "Babamın tek hatırası da yok oldu gitti" diye konuştu.


Orman yangınında evleriyle birlikte geçmişleri de yandı
Orman yangınında evleriyle birlikte geçmişleri de yandı
Orman yangınında evleriyle birlikte geçmişleri de yandı
Orman yangınında evleriyle birlikte geçmişleri de yandı
Orman yangınında evleriyle birlikte geçmişleri de yandı
Orman yangınında evleriyle birlikte geçmişleri de yandı
Orman yangınında evleriyle birlikte geçmişleri de yandı
Orman yangınında evleriyle birlikte geçmişleri de yandı
Orman yangınında evleriyle birlikte geçmişleri de yandı
Orman yangınında evleriyle birlikte geçmişleri de yandı
Orman yangınında evleriyle birlikte geçmişleri de yandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Gökdal

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