Orman yangınına müdahale ediliyor
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Orman yangınına müdahale ediliyor

Amasya'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

31.08.2020 14:15 | Son Güncelleme: 31.08.2020 14:20

Amasya'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Alınan bilgiye göre, Karakese köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Köylülerin ihbarı üzerine Amasya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Yangın Harekat Merkezi'nden ekipler bölgeye sevk edildi.

Ekipler, 6 arazözle yangını söndürmeye çalışıyor.

Alevlerin köye yaklaşmaması için mücadele eden ekipler, etkili olan rüzgar nedeniyle çalışmalarda güçlük yaşıyor.

Orman yangınına müdahale ediliyor

Kaynak: AA

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