Orman yangını söndürüldü
Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde çıkan orman yangınında 3 hektar alan zarar gördü.
08.09.2020 21:04 | Son Güncelleme: 08.09.2020 21:09
Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde çıkan orman yangınında 3 hektar alan zarar gördü.
Gökçukur mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 4 yangın söndürme helikopteri, 15 arazöz ve 100 orman işçisi ile itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin etkin ve hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.
Yaklaşık 3 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü yangının çıkış sebebine yönelik araştırma başlatıldı.
Kaynak: AA