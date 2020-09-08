Orman yangını söndürüldü
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Orman yangını söndürüldü

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde çıkan orman yangınında 3 hektar alan zarar gördü.

08.09.2020 21:04 | Son Güncelleme: 08.09.2020 21:09

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde çıkan orman yangınında 3 hektar alan zarar gördü.

Gökçukur mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 4 yangın söndürme helikopteri, 15 arazöz ve 100 orman işçisi ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin etkin ve hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.

Yaklaşık 3 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü yangının çıkış sebebine yönelik araştırma başlatıldı.

Orman yangını söndürüldü

Kaynak: AA

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