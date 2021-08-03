Orman yangın ihbar numarası kaç? İtfaiye numarası kaçtır? Türkiye'deki acil telefon numaraları! Yangın ihbarı numarası kaç?

Acil durumlardan sonra telefonla aramamız gereken numaralar mevcuttur. Polis için 155, İtfaiye için 110, Ambulans için 112 numarasını arayabilirsiniz. Peki, orman yangınından sonra aranılacak numara nedir? Orman yangın acil ihbar numarası kaçtır? İtfaiye numarası kaçtır? Tüm acil telefon numaraları haberimizde...

Vatandaşlar acil durumda aranacak numaraları araştırıyor. Peki, Orman yangın ihbar numarası kaç? İtfaiye numarası kaç? Türkiye'deki acil telefon numaraları! Yangın ihbarı numarası kaç?

ORMAN YANGIN İHBAR NUMARASI NEDİR?

Orman yangın ihbar numarası 112 'dir . Cep telefonlarınızdan 112 numarasını arayarak orman yangını ihbarında bulunabilirsiniz.

TÜRKİYE'DEKİ ACİL TELEFON NUMARALARI

112 Türkiye ve Avrupa Birliği'nde acil telefon numarası olarak kullanılır. Bu numara üzerinden sağlık, polis, itfaiye, jandarma, orman yangın, sahil güvenlik hizmetlerine ulaşılabilir.

Türkiye'de 10 Temmuz 2021 itibariyle tüm acil yardım numaraları 112 numarası altında birleştirilmiştir.

Türkiye'deki acil telefon numaraları:

112 : Polis

112 : İtfaiye

112 : Ambulans

112 : Jandarma

112 : Sahil güvenlik

112 : Orman yangını ihbar

185 : Su ihbar

186 : Elektrik ihbar

187 : Gaz ihbar

153 : Zabıta

TÜRKİYE ACİL ÇAĞRI MERKEZİ PROJESİ

Batı ülkelerinde, emniyet, sağlık ve yangın gibi acil yardım hizmetleri tek merkezden koordine edilmekte olup, Avrupa Birliği'ne üye ülkelerde 112, Amerika'da 911 numarası acil yardım hattı olarak kullanılmaktadır. Avrupa Birliği, 29 Temmuz 1991 tarihli kararı ile birlik çatısı altındaki tüm ülkelerde 112 hattının "Tek Avrupa Acil Çağrı Numarası-Single European Emergency Call Number" olarak kullanımını öngörmüştür. Avrupa Birliği'ne uyum sürecinde,Ülkemizde "Tek Acil Çağrı Numarası" oluşturma çalışmalarına; 2003 yılında, Hollanda Hükümeti ile T.C. İçişleri Bakanlığı'nın işbirliği ile MATRA Projeleri kapsamında başlanmış, 06 Nisan 2005 tarihinde, Antalya Pilot İl olarak belirlenmiştir. 10 Temmuz 2021 tarihinde 81 ilde çalışmalar tamamlanmış ve tüm Türkiye'de 112 numarası acil yardım numarası olarak kullanılmaya başlanmıştır.

ACİL DURUMLARDA ARANACAK TELEFON NUMARALARI

110 - İtfaiye

112 - Acil yardım (Ambulans)

114 - Zehirlenme

153 - Zabıta

154 - Trafik

155 - Polis imdat

156 - Jandarma

158 - Sahil güvenlik

177 - Orman yangını ihbar

183 - Çocuğa aileye şiddet

185 - Su ihbar

186 - Elektrik ihbar

187 - Gaz ihbar

ACİL TELEFON NUMARASI NEDİR?

Acil telefon numarası ani gelişen ciddi bir durumda çabuk yardım gerektiğinde telefonla aranması gereken, bu amaçla cevap verebilecek birilerinin başında bulunduğu telefon numarasıdır. Acil telefon numarası birçok ülkede yerel acil servislere ulaşmak için bulunan numaralardır. Acil telefon numarası ülkeden ülkeye değişir. Hızlı bir şekilde kolayca hatırlanıp aranabilmesi için genellikle üç basamaklı bir sayıdan oluşur. Bazı ülkelerin farklı acil servisleri için farklı bir acil durum numarası vardır. Bunlar genellikle son basamağa göre değişir. Bkz. Acil telefon numaraları listesi.

Genel acil numara cep telefonu birçok cep telefonunda şifreyle kilitliyken (yani telefon sahibinin yardımı gerekmeden) veya telefon SIM kartı takılı değilken (yani cep telefon hizmeti veren ağa abone olunduğunun ispatı gerekmeden) bile aranabilir.