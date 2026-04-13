Arda Turan alarmların gölgesinde maça çıktı! İşte sonuç

Hava saldırısı alarmı nedeniyle ikinci yarısı yaklaşık 45 dakika geciken Shakhtar-LNZ maçında kazanan çıkmazken, 2-2’lik beraberlik sonrası bir maçı eksik olan Arda Turan’ın ekibi averajla liderlik koltuğundaki yerini korudu.

Arda Turan’ın teknik direktörlüğünü yaptığı Shakhtar Donetsk’in LNZ Cherkasy deplasmanında oynadığı karşılaşma, hava saldırısı alarmı nedeniyle gecikmeli tamamlandı. Mücadele 2-2’lik eşitlikle sonuçlandı.

İLK YARI GOLLÜ GEÇTİ

Ukrayna Premier Ligi’nin 23. haftasında oynanan karşılaşmada Shakhtar Donetsk ile LNZ Cherkasy kozlarını paylaştı. Büyük çekişmeye sahne olan ilk yarı 2-2’lik skorla tamamlandı.

HAVA SALDIRISI ALARMI VERİLDİ

İkinci yarının başlaması beklenirken Ukrayna’da verilen hava saldırısı alarmı nedeniyle karşılaşma planlanan saatte başlayamadı. Güvenlik önlemleri kapsamında oyuncular ve teknik ekipler sahadan ayrıldı.

45 DAKİKA SONRA DEVAM ETTİ

Yaklaşık 45 dakikalık aranın ardından alarmın sona ermesiyle birlikte maç kaldığı yerden devam etti. Gecikmeli başlayan ikinci yarıda gol sesi çıkmadı.

MAÇ 2-2 SONA ERDİ

İkinci yarıda skor değişmeyince karşılaşma 2-2’lik eşitlikle tamamlandı. Bu sonucun ardından iki takım da puanını 51’e yükseltti.

