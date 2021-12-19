Orman kadınının yaptıkları tartışma yarattı! Yol kenarında bulduğu ölü hayvanları pişirip afiyetle yiyor

İngiltere'de yaşayan 34 yaşındaki Sarah Day isimli kadın, araba çarpması nedeniyle ölen hayvanları toplayıp yemesi nedeniyle eleştiriliyor. Sarah ise küçüklüğünden beri doğal ortamda yaşama becerisi kazandığını belirterek, yaptığının yanlış olmadığını savunuyor.

"ETLERİ BİRAZ YAVAN AMA GÜZEL"

Pişirdiği hayvanlarla ilgili konuşan Day, "Her zaman yol kenarında hayvan görmüyorum. Ancak haftada 1 kez yol kenarında ölü hayvanlara rastlıyorum ve onları pişirip yiyorum. Bu bazen bir geyik, bazen bir sincap, bazense bir tavşan oluyor. Etleri biraz yavan ama lezzetli" diye konuştu.

"HAYVANLARI İYİ SEÇİYORUM"

Yolda gördüğü her hayvanı yemediğini belirten Say, şöyle devam etti: "Güvercin gördüğümde onu mutlaka yiyorum, tadı biraz tavuğa benziyor ama çok daha güzel. Bazı karşılaştığım hayvanları yemiyorum çünkü ölüm sürelerinin üzerinden 24 saat geçmiş olabiliyor, bu da bakterileri beraberinde getiriyor.

"KEMİKLERDEN ALET VE SİLAH YAPIYORUM"

Hayvanların derilerini kullanıyorum, kemiklerinden ise alet ve silah yapıyorum. Özellikle tilkileri derileri için alıyorum. Zaten ölü oldukları için derisinin yüzülmesinde bir sakınca görmüyorum. Bitki ve meyve yediğim de oluyor ancak bunların zehirli olmadığını bilmem gerekir."

Genç kadın, taş devrine olan hayranlığının çocukluk yıllarından itibaren başladığını ifade etti.

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