Orman işçisi Ata'nın okuma aşkı

01.03.2020 10:05 | Son Güncelleme: 01.03.2020 10:11

Orman işçisi Ata Cuma Deniz, hiç eksilmeyen kitap okuma aşkıyla, dinlenme molasında bile elindeki motorlu testereyi bırakıyor, koynundan çıkardığı kitaplarını okuyor.



İzmir'in Karabağlar Tırazlı mevkiinde geçen yıl ağustos ayında yanan ormanlık alanda bölgenin yeniden ağaçlandırılması için binden fazla kesim ve dikim işçisi aralıksız çalışmalara devam ediyor. Türkiye'nin dört bir yanından gelip ormanlık alana kurdukları çadırlarda kalan orman işçileri 7/24 bölgenin yeniden ağaca ve yeşile kavuşması için çalışıyor.



Bu işçilerin içinde öyle birisi var ki küçüklüğünden beri içinde hiç eksilmeyen kitap okuma aşkıyla, dinlenme molasında bile elindeki motorlu testereyi bırakıyor, koynundan çıkardığı kitaplarını okuyor. Mesaisi bittiğinde ise ormanın içindeki çadırına döner dönmez ekmek tahtasını kendine okuma masası yapıyor, kitaplarını okuyor kitapları ile ilgi notlar alıyor duygu ve düşüncelerini kağıda döküyor.



Ne bulursa okuyor



Mersinli Ata Cuma Deniz, ablası ve eniştesiyle beraber Gaziemir Orman İşletme Müdürlüğü ormanlarında kesim işçiliği yapıyor. Dededen, babadan kesimci olan ve en büyük hayali üniversitede halkla ilişkiler okumak iken ailesinin kısıtlı imkanları ile okuyamayan 37 yaşındaki Ata Cuma'nın okuma aşkı hiç bitmemiş. Şimdiye kadar 200'den fazla kitap okuduğunu söyleyen Ata, tür seçmediğini, ne bulursa okuduğunu söyledi. Eğitimin önemine dikkat çeken Ata, ormanların korunması ve orman yangınlarının çıkmamasını da ancak kitapların ve eğitimin önleyeceğini söylüyor.



Ata'nın ablası Aysun ise Ata'nın küçük yaşlardan beri okumaya meraklı olduğunu söyleyerek, "Keşke imkanları el verseydi de tahsil görmesi sağlansaydı" diyor.



Mesaiden sonra, okuduğu kitaplar hakkında sohbet ediyorlar



Ata'nın amiri Özdere Orman İşletme Şefi Mehmet Keskin yeniden ağaçlandırma çalışmaları devam eden yangın bölgesinde görev yapan binden fazla orman işçisi içinde çalışma disiplini, çalışkanlığı ve okuma sevgisi ile Ata'nın kendileri için yerlerinin ayrı olduğunu söylüyor. Fırsat buldukça Ata'ya yeni kitaplar getirdiklerini mesaiden sonra okuduğu kitaplar hakkında sohbetler ettiklerini söylüyor. - İZMİR

Kaynak: İHA