Orkun Kökçü kimdir? Orkun Kökçü kaç yaşında, aslen nerelidir? Orkun Kökçü hangi takımda? Orkun Kökçü'nün mevkisi ne?
Orkun Kökçü kimdir? Kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor, bonservis değeri ne kadar? Orkun Kökçü evli mi? Milli Takımımızın EURO 2020 kadrosunda yer alan ve performansı ile beğeni topluyor. Kadroda en dikkat çeken isimlerden biri olan Orkun Kökçü ise sporseverlerin ilgi odağı oldu. Peki, Orkun Kökçü kimdir? Orkun Kökçü, kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor, evli mi?
EURO 2020'nin başlamasıyla A Milli Takımımızın önemli isimlerinden Orkun Kökçü hakkında detaylar merak ediliyor. Sporseverler yıldız oyuncu hakkında Orkun Kökçü kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor ve Orkun Kökçü evli mi gibi soruların yanıtlarını araştırıyor.
ORKUN KÖKÇÜ KİMDİR
Orkun Kökçü 29 Aralık 2000; Haarlem, Hollanda'da da doğanve Orta saha mevkisinde oynayan Hollanda'da yetişmiş Türk millî futbolcudur. Eredivisie takımlarından Feyenoord'da forma giymektedir.
Kulüp kariyeri
Orkun Kökçü, 2014 yılında Feyenoord gençlik akademisine katıldı.17 Eylül 2018'de KNVB Kupası'nın ilk turunda VV Gemert karşısında 4-0 galibiyetle ayrıldıkları maçta 17 yaşında Feyenoord formasıyla ilk kez sahaya çıktı ve Feyenoord'un ikinci golünü attı. Eredivisie'de ilk maçını 9 Aralık 2018'de FC Emmen takımına karşı yaptı ve oyuna sonradan girdikten sonra bir gol ve birde asist yaparak skora katkıda bulundu. 10 Nisan 2019'da, Feyenoord'taki sözleşmesini 2023'e kadar uzattı.
Millî takım kariyeri
Hollanda U-17, U-18 ve U-19 millî takımlarında oynadı.
2019'da Kökçü, Türkiye adına oynamak istediğini açıkladı. 6 Eylül 2019'da İngiltere U-21 takımına 3-2 kaybettikleri 2021 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası eleme maçında Türkiye U-21 takımının formasını ilk kez giydi.
28 Ağustos 2020'de, Türkiye millî futbol takımına çağrıldı.