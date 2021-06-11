Orkun Kökçü kimdir? Orkun Kökçü kaç yaşında, aslen nerelidir? Orkun Kökçü hangi takımda? Orkun Kökçü'nün mevkisi ne?

Orkun Kökçü kimdir? Kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor, bonservis değeri ne kadar? Orkun Kökçü evli mi? Milli Takımımızın EURO 2020 kadrosunda yer alan ve performansı ile beğeni topluyor. Kadroda en dikkat çeken isimlerden biri olan Orkun Kökçü ise sporseverlerin ilgi odağı oldu. Peki, Orkun Kökçü kimdir? Orkun Kökçü, kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor, evli mi?