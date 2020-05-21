Orkide bakımı asıl yapılır?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Orkide bakımı asıl yapılır?

Ev, ofis ve özel mekanları süsleyen orkideler yeterli bakım yapılmazsa kısa sürede solarak cansız olabilirler. Bu yüzden orkide bakımında dkkat edlemsi gerekenler göz önünde bulundurularak orkideler canlı tutulmalıdır. Peki, orkide bakımı asıl yapılır?

Orkide bakımı asıl yapılır?
21.05.2020 16:03 | Son Güncelleme: 21.05.2020 16:03

ORKİDE SEÇİMİ

Sağlıklı orkide seçimi için birtakım hususlara dikkat edilmelidir.

·Orkide alırken tomurcukları bol olan orkideler alınmalıdır.

·Yapraklarında lekeler olan orkideler fazla güneşe maruz kalmış ya da yanlış büyütülmüştür. Bu yüzden yaprakları lekeli olan orkideler almamalısınız.

·Orkide şeffaf saksıda bulunuyorsa köklerine bakmalısınız.Kökler kahverengi ise sağlıklıdır. Ancak kökler kahverengi değil siyahsa orkide sağlıksızdır.

Orkide bakımı asıl yapılır?

ORKİDE BAKIMI NASIL YAPILIR?

·Orkide bakımında öncelikle orkidenin yetiştiği ortamın sağlıklı şekilde düzenlenmesi gerekir. Orkide direk güneş ışığına maruz kalmamalı. Bulunduğu ortam aydınlık olmalıdır.

·Orkideler evin güney ve batı cephesinde bulunuyorsa perde ile koruma sağlanması halinde daha sağlıklı şekilde büyüyecektir. Orkidelerin mekan içinde doğu cephede bulunması daha sağlıklıdır.

·Orkideleri kontrol ederken sadece çiçeklerine değil yaprakları da kontrol edilmelidir. Orkidenin sağlıklı olduğu açık yeşil renkli yapraklarından anlaşılır. Eğer renk açık değil de koyu renkse bu durumda çiçeğin yerini değiştirmeniz gerekmektedir.

·Orkidenin bulunduğu ortamın ortalama 23 derece olması gerekir. Gece ise 18 derece idealdir. Orkideyi ani sıcaklık değişimlerinden korumak gerekir. Orkide tomurcuklanma döneminde normal dönemden biraz daha fazla sıcaklık isteyebilir.

Orkide bakımı asıl yapılır?

ORKİDENİN BUDANMASI

Orkideler ortalama 6 ayda bir çiçek açarlar. Genellikle sonbahar ve ilkbaharda çiçek açan orkidelerin budanması bu mevsimlerin dışında kalan zamanlarda yapılmalıdır. Orkidenin sapları kurumaya ve sararmaya başladığı zaman budama zamanı geldi demektir. Makas dala zarar vereceği için daha keskin bir maket bıçağı doğru olacaktır. Orkide dalının dibinden itibaren üç boğum sayın ve üçüncü boğumun birkaç santimetre yukarısından budama işlemini yapın.Eğer sararma düzensizse sararmanın olduğu bölüme yakın yerden kesme işlemi yapılır.

Orkide bakımı asıl yapılır?

ORKİDE NASIL SULANIR?

Orkide sulaması ortalama 4-7 gün aralıklarıyla yapılır. Bu periyotlara kendiniz karar verebilirsiniz. Odanın ışık alma durumuve fiziki koşulları bu süreyi belirleyecek ana etkenlerdendir. Nem seven bir bitki olan orkidenin toprağı yüzde 55-75 oranda nemli olmalıdır. Nem oranını tutturmak için sprey ile sulamak tavsiye edilir.

İlgili Haberler

Duvar dekorasyonu fikirleri! Sıkıcı duvarlardan kurtaran dekorasyon fikirleri
Duvar dekorasyonu fikirleri! Sıkıcı duvarlardan kurtaran dekorasyon fikirleri
Alandan tasarruf sağlayan dekorasyon fikirleri
Alandan tasarruf sağlayan dekorasyon fikirleri
İdeal aydınlatma için ipuçları ve ideal aydınlatmanın püf noktaları
İdeal aydınlatma için ipuçları ve ideal aydınlatmanın püf noktaları
Küçük banyo dekorasyonu nasıl yapılır? Banyo dekorasyonunun püf noktaları!
Küçük banyo dekorasyonu nasıl yapılır? Banyo dekorasyonunun püf noktaları!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Başkan Soyer'den İzmir'in minarelerinden 'Çav Bella' çalınmasına tepki: Lanetliyoruz Haber
Başkan Soyer'den İzmir'in minarelerinden "Çav Bella" çalınmasına tepki: Lanetliyoruz
Altın yatırımında yeni dönem! 100 gram ve üzeri alımlar 1 gün sonra hesabınıza geçecek Haber
Altın yatırımında yeni dönem! 100 gram ve üzeri alımlar 1 gün sonra hesabınıza geçecek
Yeşillikler içinde poz veren Fahriye Evcen'in güzelliğine beğeni yağdı Haber
Yeşillikler içinde poz veren Fahriye Evcen'in güzelliğine beğeni yağdı
Meteoroloji 5 ilimizi uyardı: Kuvvetli rüzgar ve fırtına geliyor Haber
Meteoroloji 5 ilimizi uyardı: Kuvvetli rüzgar ve fırtına geliyor
Japonya Başbakanı'ndan Türkiye açıklaması: Kredi vermeyi düşünüyoruz Haber
Japonya Başbakanı'ndan Türkiye açıklaması: Kredi vermeyi düşünüyoruz
Hastanenin ilgilenmediği korona hastası, tuz ruhu içip kendini astı Haber
Hastanenin ilgilenmediği korona hastası, tuz ruhu içip kendini astı
Son Dakika: Türkiye'den darbeci Hafter'in küstah tehditlerine cevap: Meşru hedef olarak görürüz
Son Dakika: Türkiye'den darbeci Hafter'in küstah tehditlerine cevap: Meşru hedef olarak görürüz
Boğaz'da şaşkına çeviren görüntü! Denizin yüzeyi komple balıkla kaplandı
Boğaz'da şaşkına çeviren görüntü! Denizin yüzeyi komple balıkla kaplandı
Begüm Öner, eşiyle öpüştüğü videoyu paylaştığı için kendisini eleştiren kadın takipçisini ifşa etti
Begüm Öner, eşiyle öpüştüğü videoyu paylaştığı için kendisini eleştiren kadın takipçisini ifşa etti
Canlı yayında Perinçek'in gözlerinin içine bakarak Öcalan'la çekilen fotoğraflarını gösterdi
Canlı yayında Perinçek'in gözlerinin içine bakarak Öcalan'la çekilen fotoğraflarını gösterdi
Emniyet kemeri sayesinde takla atan araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu
Emniyet kemeri sayesinde takla atan araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu
Karantinayı ihlal eden belediye başkanı, yakalanınca tabuta girip ölü taklidi yaptı
Karantinayı ihlal eden belediye başkanı, yakalanınca tabuta girip ölü taklidi yaptı
Jırki aşiretinin lideri Mehmet Adıyaman vefat etti
Jırki aşiretinin lideri Mehmet Adıyaman vefat etti
Yanlışlıkla KKTC'ye yaptığı sokağa çıkma talebi onaylanan vatandaşa, Sivas Valiliği'nden izin çıktı
Yanlışlıkla KKTC'ye yaptığı sokağa çıkma talebi onaylanan vatandaşa, Sivas Valiliği'nden izin çıktı
Habermetre, markaların 19 Mayıs İletişim Çalışmalarını raporladı
Habermetre, markaların 19 Mayıs İletişim Çalışmalarını raporladı
'Çare ormana gitmek' dedikten sonra ormanda feci şekilde can verdi
"Çare ormana gitmek" dedikten sonra ormanda feci şekilde can verdi
Otobüste hırsızlık yapan şahıs, şoför kapıları kapatınca kaçamadı
Otobüste hırsızlık yapan şahıs, şoför kapıları kapatınca kaçamadı
Ruanda'da koronavirüse karşı robotlar da kullanılacak
Ruanda'da koronavirüse karşı robotlar da kullanılacak
Soğuk algınlığı olanlara bile koronavirüs testi yapılacak
Soğuk algınlığı olanlara bile koronavirüs testi yapılacak
Koronavirüs bulaşma ihtimalinde havuzlar, denizlere göre daha tehlikeli
Koronavirüs bulaşma ihtimalinde havuzlar, denizlere göre daha tehlikeli
Chelseali futbolcu Kante, koronavirüs endişesi nedeniyle antrenmana katılmadı
Chelseali futbolcu Kante, koronavirüs endişesi nedeniyle antrenmana katılmadı
Bioenerji Uzmanı Belgin Dal, taşların hastalıklar üzerindeki etkilerini yazdı
Bioenerji Uzmanı Belgin Dal, taşların hastalıklar üzerindeki etkilerini yazdı
Bakan Karaismailoğlu'nun konvoyunda zincirleme kaza: 4 yaralı
Bakan Karaismailoğlu'nun konvoyunda zincirleme kaza: 4 yaralı
Fotoğraf çektirirken 150 metreden uçuruma düşen genç kadın, ağır yaralandı
Fotoğraf çektirirken 150 metreden uçuruma düşen genç kadın, ağır yaralandı
Bakan, 'Tedbir' kelimesine vurgu yapıp özgürlük için bayramdan sonrayı işaret etti
Bakan, "Tedbir" kelimesine vurgu yapıp özgürlük için bayramdan sonrayı işaret etti
Dereköy Sınır Kapısı giriş ve çıkışlara açıldı
Dereköy Sınır Kapısı giriş ve çıkışlara açıldı
İtalyan ekibi Lecce, futbolcuların mart ayı maaşlarını Serie A'dan düşmezlerse ödeyecek
İtalyan ekibi Lecce, futbolcuların mart ayı maaşlarını Serie A'dan düşmezlerse ödeyecek
Liverpool Teknik Direktörü Klopp'tan koronavirüs çıkışı: Antrenman yapmak istemeyen evine gidebilir
Liverpool Teknik Direktörü Klopp'tan koronavirüs çıkışı: Antrenman yapmak istemeyen evine gidebilir
İtalyan ekibi Lazio, Fenerbahçeli Vedat Muriç'in menajeriyle temasa geçti
İtalyan ekibi Lazio, Fenerbahçeli Vedat Muriç'in menajeriyle temasa geçti
Bakan Koca'dan MFÖ grubu paylaşımı: Tedbirlerin müziğini yaptılar
Bakan Koca'dan MFÖ grubu paylaşımı: Tedbirlerin müziğini yaptılar
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Süleyman Soylu Ekrem İmamoğlu Sırrı Süreyya Önder Mehmet Cahit Turhan
Magazin Sezen Aksu Ebru Şallı Yılmaz Erdoğan Bergüzar Korel
Spor Can Bartu Fatih Terim Lionel Messi Bülent Uygun Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Adana Kadın Futbol Kayseri
Şu an buradasınız: Orkide bakımı asıl yapılır? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.5.2020 16:03:50. #1.14#
title