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Orhanlı'da JES projesi iptal edildi

Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı - Haberler | Güncel
Orhanlı'da JES projesi iptal edildi

İZMİR 3'üncü İdare Mahkemesi, Seferihisar ilçesine bağlı kırsal Orhanlı Mahallesi'nde yapılması planlanan jeotermal enerji santrali (JES) projesini, bilirkişi heyeti raporunu göz önünde bulundurarak iptal etti.

İZMİR (DHA) - İZMİR 3'üncü İdare Mahkemesi, Seferihisar ilçesine bağlı kırsal Orhanlı Mahallesi'nde yapılması planlanan jeotermal enerji santrali (JES) projesini, bilirkişi heyeti raporunu göz önünde bulundurarak iptal etti.

Şirket tarafından ilçeye 21 kilometre mesafedeki Orhanlı Mahallesi'nde 37,5 MWe jeotermal enerji santrali, yardımcı kaynak olarak güneş enerji santrali (GES) ile rüzgar enerji santrali (RES) projesi planlandı. Yılda 280 GWh elektrik üretilecek proje kapsamında toplam 23 jeotermal kaynak sondajı çalışması yapılacağı açıklandı. Sondajların 12'sinin üretim kuyusu, 10'u tekrar basma (reenjeksiyon) ve 1'inin de arama kuyusu olarak planlandığı kaydedildi.

BİLİRKİŞİ RAPORU İSTENDİ

Jeotermal enerji santrali projesi kapsamında yürütülen sondaj faaliyetlerinin, 2016 tarihli 'Çevresel etki değerlendirme (ÇED) gerekli değildir' kararını gerekçe gösteren 99 köylü ve Orhanlı Köyü Kültür Doğa Gençlik ve Spor Kulübü Derneği, projenin iptali için şikayette bulundu. Açılan davada İzmir 3'üncü İdare Mahkemesi, ilk olarak yürütmeyi durdurma kararı verdi. Yapılan itirazlar sonucu bilirkişi raporu istendi. Bilirkişi raporunda projenin, tarımsal ürünlerin ve toprağın kirletme riski olduğu, sondaj alanının yerinin doğru olmadığı, sondaj kuyularının yerleşim yerlerine yakın olması nedeniyle ağır metallerin ve çıkan gazların çevreye ile halk sağlığına zarar verebileceği yer aldı. Raporda; JES projesinin, ÇED yönetmeliği dışında yapılamayacağı da belirtildi.

Raporun ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, 1257 nüfuslu kırsal Orhanlı Mahallesi'nde yapılmak istenen projenin iptaline karar verdi.


Orhanlı'da JES projesi iptal edildi

Orhanlı'da JES projesi iptal edildi

Orhanlı'da JES projesi iptal edildi

Orhanlı'da JES projesi iptal edildi

Orhanlı'da JES projesi iptal edildi

Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı - Son Dakika Haberleri
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