Orhanlı'da JES projesi iptal edildi

İZMİR (DHA) - İZMİR 3'üncü İdare Mahkemesi, Seferihisar ilçesine bağlı kırsal Orhanlı Mahallesi'nde yapılması planlanan jeotermal enerji santrali (JES) projesini, bilirkişi heyeti raporunu göz önünde bulundurarak iptal etti.

Şirket tarafından ilçeye 21 kilometre mesafedeki Orhanlı Mahallesi'nde 37,5 MWe jeotermal enerji santrali, yardımcı kaynak olarak güneş enerji santrali (GES) ile rüzgar enerji santrali (RES) projesi planlandı. Yılda 280 GWh elektrik üretilecek proje kapsamında toplam 23 jeotermal kaynak sondajı çalışması yapılacağı açıklandı. Sondajların 12'sinin üretim kuyusu, 10'u tekrar basma (reenjeksiyon) ve 1'inin de arama kuyusu olarak planlandığı kaydedildi.

Raporun ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, 1257 nüfuslu kırsal Orhanlı Mahallesi'nde yapılmak istenen projenin iptaline karar verdi.