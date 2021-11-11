Veba Geceleri kitabında Mustafa Kemal Atatürk ve Türk Bayrağı'na hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan Orhan Kemal, sessizliğini bozdu. Basın açıklaması yaparak hakkındaki iddiayı kabul etmediğini söyleyen Pamuk, "Mustafa Kemal Atatürk'e hiçbir saygısızlık yoktur. Tam tersi roman bu özgürlükçü ve kahraman önderlere saygı ve hayranlıkla yazılmıştır" dedi. Peki, Orhan Pamuk'a neden soruşturma açıldı?

ORHAN PAMUK CEVAP VERDİ

Kitabı hakkında iddialarla gündeme gelen Orhan Pamuk ise basın açıklaması yaparak kendisini savundu. Pamuk yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Üzerinde beş yıldır çalıştığım Veba Geceleri'nde imparatorlukların küllerinden kurulan milli devletlerin kahraman kurucularına ve Atatürk'e hiçbir saygısızlık yoktur. Tam tersi, roman bu özgürlükçü ve kahraman önderlere saygı ve hayranlıkla yazılmıştır. Kitabı okuyanların göreceği gibi Kolağası Kâmil halkın sevdiği, her şeyiyle olumlu bir kahramandır."

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