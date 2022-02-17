Orhan Gencebay'ın "edep" çıkışına Sevcan Orhan'dan sert tepki: Sana ne, bana ne - Haberler
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Orhan Gencebay'ın "edep" çıkışına Sevcan Orhan'dan sert tepki: Sana ne, bana ne

Haberler.com, Ecem Altan - Magazin
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Sahne kostümleri tartışmasına dahil olan Orhan Gencebay'ın "Bu edep ve akılla ilgili. İnsana yakışan olmalı" sözlerine Sevcan Orhan'dan da tepki gecikmedi. 2. Sayfa'nın canlı yayınında konuşan Orhan, "Sana ne bana ne kime ne?" karşılığını verdi.

Geçtiğimiz günlerde Habertürk'e bir röportaj veren Orhan Gencebay, kadınların sahne kıyafetleriyle ilgili dikkat çeken bir edep çıkışında bulundu. Gencebay'ın sosyal medyada gündem olan sözlerine bir cevap da şarkıcı Sevcan Orhan'dan geldi.

GENCEBAY: İNSANA YAKIŞAN OLMASI LAZIM

Sahne kıyafetleriyle ilgili konuşan Orhan Gencebay, "Bunu öncelikle ortaya söylemek istiyorum, her şeyin bir dengesi vardır, onu bulmak ve uygulamak lazım. Biz eskiden televizyonlara çıkarken smokinle çıkardık, şimdi zaman değişti. Tabii ki biz mayoyla çıkmıyoruz, biraz daha günlük kıyafetlerle çıkabiliyoruz. Bunların hepsinin düşünerek gereğinin olması lazım diyorum, bu edeple ilgili, akılla ilgili, eserin yapısıyla ilgili, her şeyden önce insana yakışan olması lazım" ifadelerini kullandı.

Orhan Gencebay'ın 'edep' çıkışına Sevcan Orhan'dan sert tepki: Sana ne, bana ne

ORHAN: ÖZGÜRLÜKTEN TAVİZ VERİLMESİ TARAFTARI DEĞİLİM

TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programının bugünkü konuğu olan şarkıcı Sevcan Orhan, Gencebay'ın bu sözlerine karşılık vererek "Sana ne bana ne kime ne? Özgürlüklerden taviz verilmesi taraftarı değilim. Edep, kıyafetle ölçülen bir duygu değildir. Bir insan neden çok bahsediyorsa orada bir kusuru vardır. Edep edep edep. Gerçekten parmağınla beni gösterirken bir bak bu kadar temiz misin? Bir insanı eleştirmek için anamdan yeni doğmam lazım" dedi.

Orhan Gencebay'ın 'edep' çıkışına Sevcan Orhan'dan sert tepki: Sana ne, bana ne

Ecem Altan
Ecem Altan
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Orhan Gencebay, Sevcan Orhan, Tv8, Magazin, Haberler

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