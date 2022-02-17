Orhan Gencebay'ın 'edep' çıkışına Sevcan Orhan'dan sert tepki: Sana ne, bana ne

Geçtiğimiz günlerde Habertürk'e bir röportaj veren Orhan Gencebay, kadınların sahne kıyafetleriyle ilgili dikkat çeken bir edep çıkışında bulundu. Gencebay'ın sosyal medyada gündem olan sözlerine bir cevap da şarkıcı Sevcan Orhan'dan geldi.

GENCEBAY: İNSANA YAKIŞAN OLMASI LAZIM

Sahne kıyafetleriyle ilgili konuşan Orhan Gencebay, "Bunu öncelikle ortaya söylemek istiyorum, her şeyin bir dengesi vardır, onu bulmak ve uygulamak lazım. Biz eskiden televizyonlara çıkarken smokinle çıkardık, şimdi zaman değişti. Tabii ki biz mayoyla çıkmıyoruz, biraz daha günlük kıyafetlerle çıkabiliyoruz. Bunların hepsinin düşünerek gereğinin olması lazım diyorum, bu edeple ilgili, akılla ilgili, eserin yapısıyla ilgili, her şeyden önce insana yakışan olması lazım" ifadelerini kullandı.

ORHAN: ÖZGÜRLÜKTEN TAVİZ VERİLMESİ TARAFTARI DEĞİLİM

TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programının bugünkü konuğu olan şarkıcı Sevcan Orhan, Gencebay'ın bu sözlerine karşılık vererek "Sana ne bana ne kime ne? Özgürlüklerden taviz verilmesi taraftarı değilim. Edep, kıyafetle ölçülen bir duygu değildir. Bir insan neden çok bahsediyorsa orada bir kusuru vardır. Edep edep edep. Gerçekten parmağınla beni gösterirken bir bak bu kadar temiz misin? Bir insanı eleştirmek için anamdan yeni doğmam lazım" dedi.