Orhan Çoban kimdir? Orhan Çoban nereli, kaç yaşında? Orhan Çoban yaşıyor mu? Orhan Çoban filmleri nelerdir?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Orhan Çoban kimdir? Orhan Çoban nereli, kaç yaşında? Orhan Çoban yaşıyor mu? Orhan Çoban filmleri nelerdir?

02.11.2020 22:41 | Son Güncelleme: 02.11.2020 22:49
Orhan Çoban kimdir? Orhan Çoban nereli, kaç yaşında? Orhan Çoban yaşıyor mu? Orhan Çoban filmleri nelerdir?

Yeşilçam'ın sevilen oyuncularından olan ve pek çok yapımda rol alan Orhan Çoban hakkında merak edilenleri sizler için derledik. Orhan Çoban kaç yaşında? Orhan Çoban öldü mü?

Yeşilçam'da 150'den fazla filmde rol alan Orhan Çoban, son dakika haberiyle gündem oldu. Peki, Orhan Çorban kimdir? Orhan Çoban hangi filmlerde rol almıştır?

ORHAN ÇOBAN KİMDİR?

Orhan Çoban, 2 Ocak 1935 tarihinde İstanbul'da doğan Orhan Çoban, İstanbul Tahtakale/ Mercan arasında züccaciye toptancılarına mal alıp vererek çalışma hayatına devam ederken, kendine yaptırdığı bir siyah, bir beyaz garson kıyafetleriyle sinemamızda garson rollerini canlandırmıştır. Türk Sineması'nın "Garson" rollerinin vazgeçilmez oyuncusudur.

ORHAN ÇOBAN FİLMLERİ

Sevgiler çiçek Gibi1988

Emanet1988

Çark1987

Geri Dön1987

Sefiller1987

Günahsız Yetim1986

Keriz1985

Atla Gel Şaban1984

Şaşkın Ördek1983

Gırgıriyede Cümbüş1983

Gerzek Şaban1980

Huzurum Kalmadı1980

İstanbul 19791979

Cafer'in Çilesi1978

Rezil1978

Avanak Apdi1978

Vahşi Gelin1978

Dila Hanım1977

Bodrum Hakimi1976

Ah Nerede1975

Çapkın Kızlar1975

Bir Yabancı1974

Erkeksen Kaçma1974

Sahipsizler1974

Yalancı/ çok Yalnızım1973

Baskın.1972

Şeytan Tırnağı1972

Ölümden Korkmuyorum1971

Seni Sevmek Kaderim1971

Vefasız1971

Üç Arkadaş1971

Çalınmış Hayat1970

Kanımın Son Damlasına Kadar1970

Turist Ömer Yamyamlar Arasında1970

Kara Gözlüm1970

Şoför Nebahat1970

Menekşe Gözler1969

Muhabbet Kuşu1969

Son Vurgun1968

Nilgün1968

Vesikalı Yarim1968

Vuruldum Bu Kıza1968

Kader Böyle istedi1968

Yaprak Dökümü1967

Acı Günler1967

Ana1967

Evlat Uğruna1967

Akşamcı1967

ORHAN ÇOBAN YAŞIYOR MU?

Yeşilçam'ın garson rolleriyle tanınan oyuncusu Orhan Çoban, tedavi gördüğü hastanede 2 Kasım 2020'de 85 yaşında hayata hayata gözlerini yumdu.

Yeşilçam'da garson rolleriyle tanınan ve 150'nin üzerinde filmde rol alan Orhan Çoban vefat etti. Korona virüs nedeniyle Samatya'da bulunan İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaklaşık bir haftadır tedavi gören 85 yaşındaki Çoban'ın bugün hayatını kaybettiği öğrenildi. Korona virüs tedbirleri nedeniyle Çoban için tören düzenlenmeyeceği, Topkapı'da aile kabristanında defnedileceği belirtildi.

İlgili Haberler

Gülşen Bubikoğlu kimdir? Gülşen Bubikoğlu kaç yaşında ve nereli? Gülşen Bubikoğlu filmleri nelerdir?
Gülşen Bubikoğlu kimdir? Gülşen Bubikoğlu kaç yaşında ve nereli? Gülşen Bubikoğlu filmleri nelerdir?
Aslan Gülman kimdir? Aslan Gülman kaç yaşında, nereli?
Aslan Gülman kimdir? Aslan Gülman kaç yaşında, nereli?
Mehmet Çilingiroğlu kimdir? Mehmet Çilingiroğlu kaç yaşında, nereli?
Mehmet Çilingiroğlu kimdir? Mehmet Çilingiroğlu kaç yaşında, nereli?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mesut Yılmaz Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Sezen Aksu Danla Bilic Çağla Şıkel
Spor Adem Ljajic Mbaye Diagne Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Dorukhan Toköz
Daha Fazla İzmir Deprem Seferihisar Antalyaspor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Orhan Çoban kimdir? Orhan Çoban nereli, kaç yaşında? Orhan Çoban yaşıyor mu? Orhan Çoban filmleri nelerdir? - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.11.2020 22:54:39. #1.14#
title