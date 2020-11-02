Orhan Çoban kimdir? Orhan Çoban nereli, kaç yaşında? Orhan Çoban yaşıyor mu? Orhan Çoban filmleri nelerdir?
Yeşilçam'ın sevilen oyuncularından olan ve pek çok yapımda rol alan Orhan Çoban hakkında merak edilenleri sizler için derledik. Orhan Çoban kaç yaşında? Orhan Çoban öldü mü?
Yeşilçam'da 150'den fazla filmde rol alan Orhan Çoban, son dakika haberiyle gündem oldu. Peki, Orhan Çorban kimdir? Orhan Çoban hangi filmlerde rol almıştır?
ORHAN ÇOBAN KİMDİR?
Orhan Çoban, 2 Ocak 1935 tarihinde İstanbul'da doğan Orhan Çoban, İstanbul Tahtakale/ Mercan arasında züccaciye toptancılarına mal alıp vererek çalışma hayatına devam ederken, kendine yaptırdığı bir siyah, bir beyaz garson kıyafetleriyle sinemamızda garson rollerini canlandırmıştır. Türk Sineması'nın "Garson" rollerinin vazgeçilmez oyuncusudur.
ORHAN ÇOBAN FİLMLERİ
Sevgiler çiçek Gibi1988
Emanet1988
Çark1987
Geri Dön1987
Sefiller1987
Günahsız Yetim1986
Keriz1985
Atla Gel Şaban1984
Şaşkın Ördek1983
Gırgıriyede Cümbüş1983
Gerzek Şaban1980
Huzurum Kalmadı1980
İstanbul 19791979
Cafer'in Çilesi1978
Rezil1978
Avanak Apdi1978
Vahşi Gelin1978
Dila Hanım1977
Bodrum Hakimi1976
Ah Nerede1975
Çapkın Kızlar1975
Bir Yabancı1974
Erkeksen Kaçma1974
Sahipsizler1974
Yalancı/ çok Yalnızım1973
Baskın.1972
Şeytan Tırnağı1972
Ölümden Korkmuyorum1971
Seni Sevmek Kaderim1971
Vefasız1971
Üç Arkadaş1971
Çalınmış Hayat1970
Kanımın Son Damlasına Kadar1970
Turist Ömer Yamyamlar Arasında1970
Kara Gözlüm1970
Şoför Nebahat1970
Menekşe Gözler1969
Muhabbet Kuşu1969
Son Vurgun1968
Nilgün1968
Vesikalı Yarim1968
Vuruldum Bu Kıza1968
Kader Böyle istedi1968
Yaprak Dökümü1967
Acı Günler1967
Ana1967
Evlat Uğruna1967
Akşamcı1967
ORHAN ÇOBAN YAŞIYOR MU?
Yeşilçam'ın garson rolleriyle tanınan oyuncusu Orhan Çoban, tedavi gördüğü hastanede 2 Kasım 2020'de 85 yaşında hayata hayata gözlerini yumdu.
Yeşilçam'da garson rolleriyle tanınan ve 150'nin üzerinde filmde rol alan Orhan Çoban vefat etti. Korona virüs nedeniyle Samatya'da bulunan İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaklaşık bir haftadır tedavi gören 85 yaşındaki Çoban'ın bugün hayatını kaybettiği öğrenildi. Korona virüs tedbirleri nedeniyle Çoban için tören düzenlenmeyeceği, Topkapı'da aile kabristanında defnedileceği belirtildi.