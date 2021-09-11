Orhan Ayhan kimdir? Orhan Ayhan kaç yaşında, nereli? Orhan Ayhan biyografisi!

Wipeout isimli yarışmanın seslendirmesini yapan Orhan Ayhan'ın hayatı merak edilmekte. Peki, Orhan Ayhan kimdir? Orhan Ayhan kaç yaşında, nereli? Orhan Ayhan mesleği nedir? Orhan Ayhan hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

ORHAN AYHAN KİMDİR?

Efsanevi spor yorumcusu, boks maçlarının unutulmaz sesi.

Orhan Ayhan, 1938 yılında doğmuştur. İstanbul Üniversitesi, Coğrafya Bölümü'nden mezun olmuştur.

Spor yazarlığına başlamadan önce futbol oynuyordu. Vefa'da futbol ve basketbol oynadı. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

Erol Çetindağ adında foto muhabiri bir arkadaşı sayesinde 1957 yılında Son Posta gazetesinde spor muhabirliği ve spor yazarlığına başladı. Daha sonra sırasıyla 1962 senesinde Tercüman ve Güneş gazetelerinin spor servislerinde çalıştı. Orhan Ayhan, özellikle boks maçlarında yoğunlaştı ve bugüne kadar yüzlerce boks müsabakasını anlattı. Spor yazarlığını da bu spor dalında yoğunlaşarak yaptı.

Halit Kıvanç BBC'ye gideceğinden ondan boşalan yere 1962 yılında TRT'nin İstanbul Radyosu'nun açtığı spor spikerliği imtihanında birinci oldu. Anlattığı ilk maç 21 Ocak 1963 tarihinde oynanan Galatasaray-Milan Avrupa Şampiyon Kulüpler maçıydı. Boks maçı anlatmasını istediler, ilk anlattığı boks maçı ise Garbis Zakaryan ile Wene Brune arasında yapılan maçtır.

1963 yılında bir de Rock Hudson ile Doris Day'in "Yastık sohbeti" adlı filmindeki avukatın dublaj seslendirmesini yapmıştır.

Babasının Vefa Kulübü'nde kulüp başkanlığı yaptığı dönemde Vefa'da boks şubesi başkanlığı yaptı.

Daha sonra TRT kadrosunda birçok futbol maçlarını radyodan dinleyicilere anlattı. Boksör Muhammed Ali'nin, Mike Tyson'ın bütün maçlarını anlattı. Şu ana kadar 8500'in üzerinde futbol ve boks maçı anlattı. Ayrıca Wipeout adlı yarışmanın seslendirmesini de yapmıştır. Hangi spora ait bir müsabakayı anlatırsa anlatsın, anlatma tarzı ve ifade şekilleri ve yorumları insanların dikkatini çekmiştir.

1992 yılında Show TV'ye geçti. 1994 yılında tekrar TRT'ye Genel müdür danışmanı olarak geçti.

Yılın büyük bir bölümü Kınalıada'da yaşayan Orhan Ayhan'ın "Boks" ve "Kürsüdekiler" adlı yazıp yayınladığı iki kitabı vardır.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti yönetim kurulu üyesi ve Spor Yazarları Derneği'nin kurucu üyesi olan Orhan Ayhan, Boks Federasyonu yönetim kurulu üyesi görevi de yaptı. Posta Gazetesi'nde boks yazıları yazmıştır.

Avrupa ve Dünya Boks Birliği Yönetim Kurulu Üyesi görevi yaptı. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

2012 yılında Discovery Channel'da Rüya Takımı programını seslendirmiştir.

Uzun yıllar Avustralya'da yaşayan Orhan Ayhan, evli olup Serhan ve Korhan adında iki oğlu vardır.

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