Örgütten kaçıp teslim olan PKK'lı, ailesiyle buluştu
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Örgütten kaçıp teslim olan PKK'lı, ailesiyle buluştu

Örgütten kaçıp teslim olan PKK'lı, ailesiyle buluştu
Demirören Haber Ajansı / Mehmet Mucahit CEYLAN - Haberler | Güncel

TERÖR örgütü PKK'nın barınma alanlarından kaçıp, güvenlik güçlerine teslim olan S.Ç. adlı terörist, Mardin'de ailesiyle buluştu.

TERÖR örgütü PKK'nın barınma alanlarından kaçıp, güvenlik güçlerine teslim olan S.Ç. adlı terörist, Mardin'de ailesiyle buluştu.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlüklerinden ekiplerin PKK'lı teröristlerin teslim olmalarına yönelik ikna çalışmaları sürüyor. Ekip, son olarak 2015 yılında terör örgütü PKK'ya katılan S.Ç. adlı erkek teröristin teslim olmasını sağladı. Örgütün barınma alanlarından kaçarak Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'na gelen S.Ç., sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.Emniyetteki sorgusu tamamlanan S.Ç., 6 yıl aradan sonra ailesine kavuştu. Anne ve 2 kız kardeşinin yer aldığı buluşmada duygu dolu anlar yaşadı. Kavuşmada annesi, S.Ç.'ye uzun süre sarılıp, mutluluk gözyaşları döktü.


Örgütten kaçıp teslim olan PKK'lı, ailesiyle buluştu
Örgütten kaçıp teslim olan PKK'lı, ailesiyle buluştu
Örgütten kaçıp teslim olan PKK'lı, ailesiyle buluştu
Örgütten kaçıp teslim olan PKK'lı, ailesiyle buluştu
Örgütten kaçıp teslim olan PKK'lı, ailesiyle buluştu
Örgütten kaçıp teslim olan PKK'lı, ailesiyle buluştu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Mucahit CEYLAN

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