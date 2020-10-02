Organları bağışlanan kadının oğlu: Herkes 'ben bağışlamam' diye düşünürse olmaz

TRABZON'da tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen ve vasiyeti üzerine bağışlanan organları 5 hastaya umut olan Sonnur Çalışkan'ın (52) oğlu DJ Gökhan Tutum, "Yarın öbür gün bizim de başımıza gelmeyeceği, organ nakline ihtiyacımız olmayacağı ne malum.

TRABZON'da tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen ve vasiyeti üzerine bağışlanan organları 5 hastaya umut olan Sonnur Çalışkan'ın (52) oğlu DJ Gökhan Tutum, "Yarın öbür gün bizim de başımıza gelmeyeceği, organ nakline ihtiyacımız olmayacağı ne malum. Herkes 'ben bağışlamam' diye düşünürse olmaz. İnşallah diğer insanlara da örnek olmuşuzdur" dedi.

Çukurçayır Mahallesi'nde yaşayan Sonnur Çalışkan, 11 Eylül günü rahatsızlandı. Ambulansla Ahi Evren Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Çalışkan'ın aort damarının yırtıldığı tespit edildi. Ameliyat edilen Çalışkan'ın, 2 gün sonra beyin ölümü gerçekleşti. Sonnur Çalışkan'ın organlarının bağışlanması yönündeki vasiyetini yerine getirmek için 3 çocuğu organ nakli koordinatörüyle irtibata geçti. Hemen harekete geçildi ve organların nakil yapılacağı hastalar belirlendi. Çalışkan'ın ameliyatla alınan karaciğeri ambulans uçakla Antalya'ya, 2 böbreği Erzurum'a gönderildi. Korneaları ise Samsun'da 2 hastaya nakledildi.

İl Sağlık Müdürlüğü de sosyal medya hesaplarından, "Annemiz çok güçlü bir kadın, çok iyi bir insan ve çok iyi bir anne. Oganlarını bağışlayarak da yeni hayatlara umut olacak harika bir insandı" paylaşımıyla annelerinin organlarını bağışlayan kardeşlere teşekkür etti.'İNŞALLAH, İNSANLARA ÖRNEK OLMUŞUZDUR'

Kentte DJ'lik yapan Gökhan Tutum, annesinin organ bağışı konusunda çok duyarlı ve hassas olduğunu anlatarak, herkesi organ bağışında bulunmaya davet etti. Tutum, "Annemin herhangi bir hastalığı yoktu. Fenalaşmıştı, hastaneye kaldırıldı. Aort damarının yırtıldığı tespit edildi. Ameliyata alındı, 2 gün süren müdahalenin ardından beyin ölümünün gerçekleştiğini öğrendik. Çok üzüldük. Annemin de vasiyetiydi zaten. Her zaman bu bağış konusuna sıcak bakardı. Vasiyetini yerine getirdik. Yarın öbür gün bizim de başımıza gelmeyeceği, organ nakline ihtiyacımız olmayacağı ne malum. Herkes 'ben bağışlamam' diye düşünürse olmaz. İnşallah diğer insanlara da örnek oluruz. Sonuçta umut oluyorsunuz bekleyen insanlara. 5 hastaya umut olmak güzel. Çok acı bir duygu ama bu duyguya kapılıp yanlış düşünülmesini istemem. Organ bağışı çok doğru bir davranış. Biz orada üzülürken, bazı insanların umutlanmasına, mutluluğuna sebep oluyorsunuz. İnşallah, insanlara örnek olmuşuzdur" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih TURAN