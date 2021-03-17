Organize İşler: Sazan Sarmalı filmi konusu nedir? Organize İşler: Sazan Sarmalı filmi oyuncuları kimdir?

Türk sinemasının en sevilen filmlerinden biri olan Organize İşler filmi bu akşam saat 20:00'da Star TV ekranlarında yer alacak. Bugün TV'de ne var? Organize İşler: Sazan Sarmalı filmi konusu nedir? Organize İşler: Sazan Sarmalı filmi oyuncuları kimdir? Organize İşler: Sazan Sarmalı filmi nerede çekildi?

Komedi türünde döneminde en çok merak edilen Organize İşler: Sazan Sarmalı filmi yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan yaptı. Senaristliğini ise yine Yılmaz Erdoğan üstlendi. 2018 yapımı komedi türündeki Organize İşler: Sazan Sarmalı filmi başrollerini Yılmaz Erdoğan ve Kıvanç Tatlıtuğ paylaşıyor. Organize İşler: Sazan Sarmalı filmi konusu ve oyuncu kadrosuyla merak ediliyor. Peki, Bugün TV'de ne var? Organize İşler: Sazan Sarmalı filmi konusu nedir? Organize İşler: Sazan Sarmalı filmi oyuncuları kimdir? Organize İşler: Sazan Sarmalı filmi nerede çekildi? İşte detaylar!

ORGANİZE İŞLER: SAZAN SARMALI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Organize İşler 2, Asım Noyan ve çetesinin maceralarını konu ediyor. Asım Noyan yıllarca söylediği yalanlar ve çevirdiği oyunlarla insanları dolandırmaktadır. Kimsenin yakalamayı başaramadığı Asım Noyan ve çetesi bu kez de "sazan sarmalı" olarak adlandırdıkları bir üç kağıda bulaşır.

Organize İşler filminin devam halkası olan yapımın senaryosu ve yönetmenliği Yılmaz Erdoğan'a ait. Filmin oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan, Kıvanç Tatlıtuğ, Ezgi Mola, Bensu Soral, Rıza Kocaoğlu, Okan Çabalar, Güven Kıraç, Ahmet Mümtaz Taylan, Ersin Korkut, Erdem Baş, Mahir İpek, Ekin Türkmen, Atakan Çelik ve Safa Sarı gibi isimler yer alıyor.

ORGANİZE İŞLER: SAZAN SARMALI FİLMİ OYUNCULARI KİMDİR?

Organize İşler: Sazan Sarmalı filminin oyuncu kadrosunda, Yılmaz Erdoğan, Kıvanç Tatlıtuğ, Ezgi Mola, Rıza Kocaoğlu. Bensu Soral, Okan Çabalar, Güven Kıraç, Ahmet Mümtaz Taylan, Ersin Korkut, Ekin Türkmen, Mahir İpek, Erdem Baş, Atakan Çelik, Safa Sarı, Uğur Bilgin, Cihan Talay ve Hamza Yazıcı yer alıyor.

ORGANİZE İŞLER: SAZAN SARMALI FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Organize İşler filmi genel olarak İstanbul'un farklı semtlerinde çekilmiştir. Müslüm Duralmaz (Cem Yılmaz) karakterine ait mekanlar Saklıköy Country Club'ta çekildi. Tabut sahnesi ise İzmir Ege mahallesi kullanılmıştır.