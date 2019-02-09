'Organize İşler 2' Filmi İlk Haftadan 23 Milyon TL Hasılata Ulaştı

Ünlü oyuncuların başrolünü oynadığı ve yayınlanacağı tarih iple çekilen 'Organize İşler 2: Sazan Sarmalı' filminin ilk hafta yaptığı gişesi belli oldu. Film, ilk hafta 1,5 milyon seyirciye ulaştı.

7 GÜNDE 23 MİLYON HASILAT ELDE EDİLDİ

'Organize İşler' serisinin ikinci filmi, ilk 7 günde 1 milyon 497 bin 202 tarafından izlendi. Bin 400 salonda gösterilen yapım, bu sürede 22 milyon 937 bin 633 TL hasılat elde etti.

3 GÜNDE 584 BİN KİŞİ İZLEMİŞTİ

2005 yapımı serinin ilk filmi, ilk 3 günde 583 bin 870 kişi tarafından izlenmiş, toplam 2 milyon 618 bin 244 kişiyi sinema salonlarına çekmişti.

HERKESİ SEVİNDİRDİ

Oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan Kıvanç Tatlıtuğ, Ezgi Mola, Bensu Soral, Rıza Kocaoğlu, Okan Çabalar, Güven Kıraç, Ahmet Mümtaz Taylan, Ersin Korkut, Erdem Baş, Mahir İpek, Ekin Türkmen, Atakan Çelik ve Safa Sarı'nın yer aldığı yapım 'Organize İşler 2: Sazan Sarmalı' filmi, 1 Şubat Cuma günü vizyona girdi. Sinemaseverlerin merakla beklediği yapım, daha ilk haftadan hem yönetmen Yılmaz Erdoğan'ı hem de yapımcı şirket BKM'yi mutlu etti.