Organik ürünlerin yetiştirildiği ilçede koronavirüse rastlanılmadı
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Organik ürünlerin yetiştirildiği ilçede koronavirüse rastlanılmadı

Organik ürünlerin yetiştirildiği ilçede koronavirüse rastlanılmadı
09.05.2020 09:00 | Son Güncelleme: 09.05.2020 09:00

TRABZON'un Şalpazarı ilçesinde, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında yapılan 'evde kal' çağrıları ve tedbirlere uyulmasıyla pozitif vakaya rastlanılmadı.

TRABZON'un Şalpazarı ilçesinde, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında yapılan 'evde kal' çağrıları ve tedbirlere uyulmasıyla pozitif vakaya rastlanılmadı. Yetiştirdikleri doğal ve organik ürünlerle beslenen ilçe halkı, sosyal izolasyona önem veriyor, kurallara uymayı sürdürüyor.

Karadeniz bölgesinde, 'Ağasar' olarak da bilinen ve kadınlarla kız çocuklarının günlük yaşantılarında, bayram ve yayla şenliklerinde giydikleri yöresel motif işlemeli rengarenk elbise kültürünün, yüzyıllardır yaşatıldığı Şalpazarı'nda; alınan sıkı tedbirler sayesinde koronavirüs vakasına rastlanmadı. 12 bin nüfuslu ilçede yetiştirdikleri doğal ve organik ürünlerle beslenen ilçe halkı, sosyal izolasyona önem veriyor, kurallara uymayı sürdürüyor.

'TEDBİRLERE HARFİYEN UYULDU'Şalpazarı Kaymakamı Uğur Ünsal, ilçede hiç vakanın görülmemesinde alınan tedbirlere vatandaşların uymasına etkili olduğunu belirterek, "İçişleri Bakanlığımızca yayınlanan tüm genelgelere harfiyen riayet ettik. Vatandaşlarımız özellikle bu konuda ciddi bir çaba sarf etti. Özellikle civar ilçelerde vakaların olduğunun duyulmasıyla vatandaşlarımız, daha da dikkatli oldu. Kurallara uyan ilçe sakinlerimize, dışarıdan gelip tedbirlere uyanlara çok teşekkür ediyoruz. Önemli olan; bu salgın bitene kadar tedbirin bu şekilde sürmesidir. Rehavete kapılmamak lazım" dedi.'ÇOK HASSAS VE TİTİZ DAVRANDIK'Şalpazarı Belediye Başkanı Refik Kurukız da ilçede tedbirlere uyulması noktasında çok hassas ve titiz davranıldığını kaydederek, "Çok şükür ülkemizde ender bölgelerden bir tanesiyiz. İlçemizde şu ana kadar pozitif bir vaka görülmedi. Bunda devletimizin ortaklaşa aldığı kararların sayın valimiz ile kaymakamımızın uyarıları ve tedbirleriyle bütünleştirip, biz de belediye, emniyet ve jandarmamızla çok hassas davrandık. Halkımız çok duyarlı, onlara çok teşekkür ediyoruz. Ama vaka görülmemesinde de ayrı bir önemi olduğunu düşündüğüm; bölgenin doğasının ve burada yetişen ürünlerin, ağasar balı, tereyağının, peynir ile insan profilinin ektisi olduğunu düşünüyorum. Adına türküler yazılan bal koronavirüse de iyi geldiğini düşünüyoruz" diye konuştu.'İLÇE HALKI SON DERECE DUYARLI'İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Temel Dural ise ilçe sakinlerinin vatanına milletine son derece bağlı olduğuna işaret ederek, "Vakaya rastlanılmayışının en büyük nedeni; ilçe halkının son derece duyarlı olması. İlçede çok cüzi de olsa bir sirkülasyon vardır. Burada dışarıdan gelenlere, muhtarlarımız aracılığıyla karantinada kalmaları sağlandı. Tedbirlere uyulmasıyla haliyle vaka burada olmamıştır. Bu da son derece sevindiricidir" dedi.'DOĞAL BESLENİYORUZ; GÜÇLÜYÜZ'İlçe sakini Ebru Aksoy, "İlçemiz olarak tüm uyarılara riayet ediyoruz, yaşlılarıma özellikle bu konuda uyarılarda bulunuyoruz. Hijyen ve temizliğe özen gösteriyoruz. İlçemiz doğal beslenmeye özen gösteriyor. Tarlada yetiştirip besleniyor, bu da bir etkendir. Haliyle güçlüyüz. Havaların ısınması bizi yanıltmasın, izolasyona tüm önlemlere dikkat edelim, çünkü bu salgın bitmiş değil" diye konuştu.'HER KURALA UYUYORUZ'Mutfak alışverişi için ilçeye gelen Emine Atalar da, "İnsanlarımız, çok duyarlı, sosyal mesafe kuralına özellikle çok dikkat ediliyor. Her kurala uyuyoruz. Dışarıdan gelenlerde 14 gün kuralına çok önem verdi. Herkes kurallara uyduğu için ilçemizde çok şükür vaka görülmedi. İnşallah kuralara uyarak, Allah'ın izniyle bu zorlu süreci hep birlikte aşacağız" ifadelerini kullandı.'KURALLARA UYMALIYIZ'

Taksi sürücüsü Önder Yılmaz ise, "İlk günden itibaren ilçemizde tedbirlere harfiyen uyuldu. Biz de gereken önlemlerimizi aldık. Yolcularımız için dezenfektan bulunduruyoruz. Kurallara uymalıyız. Halen de devam eden bir süreç, şu an için bir rehavet de görmüyoruz" dedi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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