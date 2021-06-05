Organik Tasarımlar Şanlıurfalı Kadınların Elinde Hayat Buluyor
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Organik Tasarımlar Şanlıurfalı Kadınların Elinde Hayat Buluyor

Organik Tasarımlar Şanlıurfalı Kadınların Elinde Hayat Buluyor
Habermetre - Haberler | Toplum

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin Şanlıurfalı kadınların hizmetine sunduğu Kadın Destek ve Eğitim Merkezlerinde yürütülen başarılı çalışmalarla onlarca kadının aile ekonomisine katkı sağlamasına imkan tanınıyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin Şanlıurfalı kadınların hizmetine sunduğu Kadın Destek ve Eğitim Merkezlerinde yürütülen başarılı çalışmalarla onlarca kadının aile ekonomisine katkı sağlamasına imkan tanınıyor. Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan Kadın Aile Hizmetleri Daire Başkanlığının organize ettiği, malzemelerin tamamının belediye tarafından karşılandığı workshop çalışmalarına katılım sağlayan kadınlar tel kırma, kilim dokuma, iğne oyası, ahşap boyama, ahşap yakma, kokulu sabun yapımı, kapı süsü yapımı gibi birçok kursta hünerlerini sergiliyor.

1 Haziran itibariyle başlayan "Kontrollü Normalleşme" döneminde Şanlıurfa'da yaşayan kadınların hayatlarına dokunmak, sosyal hayatın içerisinde daha fazla yer bulmalarını sağlamak ve ileride iş hayatına atılarak aile ekonomilerine katkıda bulunacakları, deneyimleyerek öğrenecekleri bir ortam sunan Büyükşehir Belediyesi, alanında uzman eğiticiler tarafından kadınlara yönelik kurslar düzenliyor.

Kurslara katılan kadınlara, emek vererek yaptıkları organik kapı süsü, kokulu sabun ve ahşap yakma tekniğiyle yaptıkları ürünler etkinliğin sonunda hediye ediliyor.

Özellikle pandemi nedeniyle evlerine kapandıklarını ve sosyal hayatın içerisinden uzaklaştıklarını aktaran kadınlar, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin açmış olduğu Kadın Destek ve Eğitim Merkezlerinde verilen eğitimlerle hem eğlendiklerini hem de öğrendiklerini aktardı. Koronavirüs salgını süresince kendilerini unutmayan ve kadınlara yönelik projeler geliştiren, kurslar düzenleyen büyükşehir belediyesine teşekkür ederek etkinliğin sonunda ürettiğimiz ürünü evimize götürerek süs olarak değerlendiriyoruz diye konuştular.

Kadın Destek ve Eğitim Merkezinde el sanatları öğreticisi olarak görev yapan Naime Yavuz ise kurslara katılan kadınlara tel kırma, kilim dokuma, iğne oyası, ahşap boyama, ahşap yakma, kokulu sabun yapımı, kapı süsü yapımı gibi birçok kurs veriyoruz diye konuştu.

Kaynak: Habermetre

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