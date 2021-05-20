Organik fide pazarına yoğun ilgi
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Organik fide pazarına yoğun ilgi

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Emin İncekulak - Haberler | Yerel

- Organik fide pazarına yoğun ilgi Kütahya'nın Simav ilçesinde, tam kapanma sonrası sabırsızlıkla beklenen fide pazarı açıldı.

- Organik fide pazarına yoğun ilgi

KÜTAHYA - Kütahya'nın Simav ilçesinde, tam kapanma sonrası sabırsızlıkla beklenen fide pazarı açıldı. Fide pazarında, lezzetli pırasa üretimi ile meşhur olan Örenli köyünün organik sebze fideleri tercih edildi.

Fide üreticisi Rahmi Akyol, 2021 yılının ilk fide satışlarına başladıklarını ifade etti. Akyol, "150 senelik ebeden dededen kalma tohumlarımız ile fide yetiştiriyoruz. 10 çeşit biber fidesinin ve diğer tüm fidelerimizin üretimini kendi tohumlarımız ile yapıyoruz" dedi.

Fide müşterisi Hüseyin Balı, tarlasını sürdüğünü, çapalayıp suladıktan sonra fide dikmeye hazır duruma getirdiğini belirterek, domates ve biber fidesi dikmeye gideceğini söyledi.

Bu yıl Koronavirüs (Covid-19) salgın hastalığı sebebiyle alınan tedbirler ve tam kapanmanın etkisiyle fide satışlarının 15-20 gün geciktiği belirtiliyor.

Organik fide pazarına yoğun ilgi
Organik fide pazarına yoğun ilgi
Organik fide pazarına yoğun ilgi
Organik fide pazarına yoğun ilgi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Emin İncekulak

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