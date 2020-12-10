Ordulu Osman Gürsoy kimdir, kaç yaşında? Efsane motosikletçi hayatı ve biyografisi!

Motosikletiyle Avrupa'yı turlayan, ABD'de yol yapan efsane motosikletçi Ordulu Osman Gürsoy hakkında merak edilenleri sizleri için derledik. Ordulu Osman Gürsoy kimdir? Ordulu Osman Gürsoy öldü mü?

Hayatı ile pek çok motosiklet severe örnek olan ve yol gösteren Ordulu Osman Gürsoy kimdir?

ORDULU OSMAN GÜRSOY KİMDİR?

Yalova Karamürsel'deki NATO Üssü'nde 1959'da garson olarak çalışmaya başlayan Osman Gürsoy, 1966'da bir arkadaşı aracılığı ile İngiltere'deki bir firmaya iş başvurusunda bulunur. İş başvurusu kabul edilir ve çalışmaya gider.

İngiltere'deki ilk aylarında eşi ve çocukları yanında olmadığı için çok sıkılan Gürsoy, satın aldığı ikinci el şehir motosikleti Vespa'yla çevre gezileri yapar.

1969'da Ordu'ya yaz tatiline gidip gelen Osman Gürsoy, 1970'li yılların ikinci yarısından itibaren Avrupa turuna başlar. Arnavutluk ve Finlandiya hariç tüm Avrupa'yı gezen Osman Gürsoy, bu gidiş gelişlerde Ordu-Londra arasını 19 kez kat eder.

Ordu'da 1960'ların 'scooter'ı olan Vespa şehir motosikleti ile yola çıkıp, 5 kez dünyayı gezen Osman Gürsoy 85 yaşındadır. Ordu'dan bu motosikletiyle 19 kez Londra'ya da gidip gelen Gürsoy, gezilerde yaklaşık 3 bin saat motor üzerinde kaldı.

Ömrünün büyük bölümünü motosiklet üzerinde geçiren Gürsoy, bu güne kadar 215 bin kilometre yol kat etti. Motorla dünyayı gezen Osman Gürsoy, Avrupa ve yol anılarını anlatarak, 'Keşke daha fazlasını yapabilseydim. Küçük motorumla bir fark yaratmak, dikkat çekmek için bunu yaptım. Bir çok kez Ordu'dan dünya turuna çıktım. Ordu'dan 19 kez Londra'ya gittim geldim. Yolculuğum esnasında 60 kaset doldurdum, anılarımı çektim. Şimdi ise motorum hatıra olarak halen yapımda. Gezilerim boyunca 8 ton yakıt ile 350 kilo yağ harcadım.' dedi.

TEKSAS ÇÖLÜNÜ 1 GÜNDE GEÇTİ

Ordulu Osman Gürsoy ayrıca ABD'nin Teksas çölünü bir günde geçti.

1978 yılında gözünü Amerika'ya diken ve işyerinden üç ay izin alan Gürsoy, ABD vizesi aldıktan sonra Vespa'sını paketleyip New York'a gönderir. Kendisi de uçağa atlayıp New York'a geçer.

New York'tan Colombia, Florida-Miami, Atlanta, Tenessee, Alabama, Arkansas ve Dallas'tan sonra Teksas'a varır. Önüne sıcaktan otomobil aksamlarının eridiği Teksas çölü çıkar. Herkesin 'geçemezsin' dediği bir zamanda Karadeniz inadı tutar ve Teksas çölüne girer.

Osman Gürsoy, Teksas çölünü geçmesini bir röportajında şöyle anlatır: "Teksas çölü sonunun ne olacağı bilinmeyen bir yoldu. Sıcaklık 53 dereceydi. Bismillah deyip girdim. 450 mil, kilometre hesabıyla 600 kilometreydi. Sabah çok erken yola çıkarak bir günde geçtim. Los Angeles'tan sonra San Francisco'ya vardım. Sonra Seatlle'den Kanada Montreal'e kadar gittim. Oradan tekrar New York'ta geldim. Toplam 17 eyalet dolaştım, 16 bin km yol yaptım. ABD ve Kanada turunu 50 günde tamamladım."

36 YILI MOTOSİKLET ÜSTÜNDE GEÇTİ

Osman Gürsoy, İngiltere'ye döndükten sonra çalışmayı sürdürür. Yıllık izinlerde Türkiye'ye yine emektar Vespa ile gider gelir. 82 yıllık ömrünün 36 yılını motosikleti ile geçirir.

Bugüne kadar dünyanın çevresini beş kez dolaşacak kadar yol yapar. Gezilerinde, 3 bin saat motor üzerinde kalır. Sekiz ton yakıt, 350 kilo yağ harcar. Dünyayı deniz, kara ve havadan turlayan çoktur.

Ama bunu yıllık izinlere sığdıran, üstelik altı beygirlik şehir motosikletiyle, profesyonel yardım almadan yapan nadir gezginlerden biridir.

ORDULU EFSANE MOTOSİKLETÇİ OSMAN GÜRSOY ÖLDÜ MÜ?

1986'da motorunu, minibüse yükleyerek Türkiye'ye getiren ve o günden bu yana Boztepe'deki evinde yaşamaya devam eden Osman Gürsoy hayatını kaybetti.