Ordulu öğretmen, 'dünyanın en iyi 50'si' listesinde

AYDIN (DHA) - ORDU'nun Ünye ilçesindeki Mehmet Necati Vidinli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde İngilizce öğretmeni Muhammet Aydın, Varkey Vakfı'nca düzenlenen '2021 Global Teacher Prize (Küresel Öğretmen Ödülü)' yarışmasında, 121 ülkeden yapılan 40 bin başvurudan 50 öğretmen arasına girip finale kaldı. Aydın, "'Dünyanın en iyi öğretmeni' değil 'dünyanın en iyi öğrencilerinin öğretmeni' olarak anılmak istiyorum" dedi.

Kızıltepe Mardin Mezopotamya İlkokulu'nda 2006 yılında öğretmenliğe başlayan Muhammet Aydın, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde görev yaptıktan sonra memleketi Ordu'ya döndü. Aydın, Ünye Mehmet Necati Vidinli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde İngilizce öğretmeni olarak göreve başladı. 16 yıllık eğitimcilik hayatında öğrencilerin hayatına dokunan 52 proje hazırlayan Aydın, son olarak 2018'de hayata geçirdiği ve 62 kurum tarafından uygulanan 'İngilizce sokakta' projesiyle öğrencilerinin İngilizce konuşmasını sağladı. Aydın, projeleriyle Varkey Vakfı'nca düzenlenen '2021 Global Teacher Prize (Küresel Öğretmen Ödülü)' yarışmasına başvurdu. 121 ülkeden 40 bin başvurunun yapıldığı yarışmada Aydın, ilk olarak başvurusu kabul edilen 8 bin 200 öğretmen arasında yer aldı. Yapılan değerlendirmelerin ardından Aydın, ilk 50 öğretmen arasına girerek, finale kaldı.

Muhammet Aydın'ın projesinde yer alan, öğretmenlik okuyan Kaan Genç ise "Proje öncesinde dersler daha sıkıcı ve isteksiz geçiyordu. Projenin ardından İngilizce sayesinde küreselleşmiş durumdayız. Meslek lisesinin dünyaya neler yapabileceğini göstermiş durumdayız. Türkiye bizi 'meslek liselerinin kahramanı' olarak biliyor. Ben de Muhammet hocam gibi başarılı projeler ve başarılı öğrenciler yetiştirmek için öğretmenliği seçtim ve okuyorum" diye konuştu.