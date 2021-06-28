Ordu Valisi Sonel: "Bu haftayı aşılama çalışmalarında farkındalık haftası ilan ediyoruz"

Ordu Valisi Tuncay Sonel, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yürütülen aşılama çalışmalarına ilişkin, "Biz, bu haftayı aşılama çalışmalarında farkındalık haftası ilan ediyoruz.

Ordu Valisi Tuncay Sonel, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yürütülen aşılama çalışmalarına ilişkin, "Biz, bu haftayı aşılama çalışmalarında farkındalık haftası ilan ediyoruz. Vatandaşlarımızı aşıya teşvik etmek için 19 ilçemizde farkındalık çalışmaları yürüteceğiz." dedi.

Sonel, Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleşen Kovid-19 Pandemisi Değerlendirme Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, 18 yaş üstündeki bütün vatandaşlar için aşı hakkı tanımlandığını anımsattı.

Salgınla bir yılı aşkın süredir mücadele edildiğini ifade eden Sonel, bir süredir ülke genelinde olduğu gibi ilde de hızlı bir şekilde aşılama yaparak mücadelelerine devam ettiklerini vurguladı.

Vali Sonel, kentte aşılamaları gereken toplam nüfusun 574 bin 715 olduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu zamana kadar 361 bin 411 vatandaşımızın birinci doz aşılarını yaptık. 189 bin 288 vatandaşımızın iki doz aşısını yaptık. Böylece hedef nüfusumuzun yüzde 62,89'unu bir doz, yüzde 32,94'ünü iki doz aşılayarak ilimizde toplamda 547 bin 40 doz aşı yaptık. Devletimizin ücretsiz olarak vatandaşlarımıza sunduğu aşı imkanıyla pek yakın zamanda bu salgın hastalığın kontrol altına alınacağına inanıyorum. Virüsün kendi savunma mekanizmalarıyla direncinin, yayılımının ve öldürücülüğünün artabileceği tehdidi göz önünde bulundurulduğunda vakit kaybetmeksizin sırası gelen bütün vatandaşlarımızın aşılanmalarını diliyorum."

Salgında genç yaşlı ayrımı olmadan pek çok vatandaşın hayatını kaybettiğine dikkat çeken Sonel, "Bu salgında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve baş sağlığı dilerken yaşlı ve genç bütün vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum. Bir seneyi aşkındır hayatımızda olan ve bizi sevdiklerimizde ayıran bu salgından kurtulmak için 'Haydi Ordu aşıya' diyoruz." dedi.

Bu haftanın, aşılamada farkındalık oluşturmak için değerlendirileceğini dile getiren Sonel, "Biz, bu haftayı aşılama çalışmalarında farkındalık haftası ilan ediyoruz. Vatandaşlarımızı aşıya teşvik etmek için 19 ilçemizde farkındalık çalışmaları yürüteceğiz. Bu konuda tüm ilçe kaymakamlarımızdan gerekli çalışmaları yapmalarını istiyorum." diye konuştu.

İl Sağlık Müdürü Mustafa Kasapoğlu ise aşılama çalışmalarına ağırlık verdiklerini, çok hızlı bir şekilde aşılanan vatandaş sayısını artırmak istediklerini aktardı.

Vatandaşların MHRS sistemi üzerinden randevu almak suretiyle tüm sağlık birimlerinde aşılarını yaptırabileceğini hatırlatan Kasapoğlu, vatandaşlardan aşı konusunda duyarlı davranmalarını istedi.

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Fatih Aydın ise salgın sürecinde yürütülen çalışmalara ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eyüp Elevli