Ordu Valisi Sonel: 'Aşılama çalışmalarımızı aynı kararlılıkla sürdüreceğiz' - Haberler
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Ordu Valisi Sonel: "Aşılama çalışmalarımızı aynı kararlılıkla sürdüreceğiz"

AA / Eyüp Elevli - Haberler | Güncel
Ordu Valisi Sonel:

Ordu Valisi Tuncay Sonel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından korunmanın en etkili yolu olan aşılama çalışmalarını aynı kararlılıkla sürdüreceklerini bildirdi.

ORDU (AA) - Ordu Valisi Tuncay Sonel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından korunmanın en etkili yolu olan aşılama çalışmalarını aynı kararlılıkla sürdüreceklerini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Sonel başkanlığında Kovid-19 Pandemisi Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Sonel, Valilik Toplantı Salonu'ndaki toplantıda, Sağlık Bakanlığının verilerine göre ikinci doz aşılama çalışmalarında, Ordu'nun ilk 6 il arasında yer aldığını belirtti.

Aşılama konusunda yoğun çaba sarf eden başta sağlık teşkilatı olmak üzere herkese teşekkür eden Sonel, salgından korunmanın en etkili yolu olan aşılama çalışmalarını aynı kararlılıkla sürdüreceklerini aktardı.

Hiç aşı yaptırmayan veya aşıları eksik olan vatandaşların, bir an önce aşılarını yaptırmaları için çaba sarf edeceklerini vurgulayan Sonel, bu konuda kaymakamlar, sağlık grup başkanları, aile hekimleri ve diğer kamu görevlilerinden biraz daha gayret etmelerini istedi.

Vali Sonel, "Okullarımızda öğrencilerimizin maske, mesafe ve temizlik kuralına uymalarını bekliyoruz. Asla rehavete kapılmayalım. Rehavet, bu mücadeledeki en büyük düşmanımızdır." ifadesini kullandı.

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Fatih Aydın ise Ordu'nun Kovid-19 tablosuna ilişkin detaylı bilgilendirmede bulundu, alınması gereken tedbirlere ilişkin görüş ve önerilerini dile getirdi.

Kaymakamların video konferans yöntemiyle katıldığı toplantıda, İl Sağlık Müdürü Mustafa Kasapoğlu da yer aldı.

Ordu Valisi Sonel: Aşılama çalışmalarımızı aynı kararlılıkla sürdüreceğiz

AA / Eyüp Elevli - Son Dakika Haberleri
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Haber: Ordu Valisi Sonel: 'Aşılama çalışmalarımızı aynı kararlılıkla sürdüreceğiz' - Haberler
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