Ordu valisi kim oldu? Ordu Valisi Tuncay Sonel kimdir, kaç yaşında?

Çeşitli ilçelerde kaymakamloık ve daha sonra valilik yapan isim Tuncay Sonel gittiği her yerde halkın sevdiği bir vali oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararı ile Tunceli valisiyken Ordu valiliğine atanan Tuncay Sonel hakkında merak edilenleri ve hayat hikayesini sizler için kaleme aldık.

ORDU VALİSİ TUNCAY SONEL KİMDİR?

Tuncay Sonel, 1970 yılında Adana'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Adana'da tamamladı. Adana Erkek Lisesi'nden sonra 1988 yılında girdiği İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden 1992 yılında Lisans, yine aynı fakültenin Kamu Yönetimi Anabilim Dalında 1995 yılında Yüksek Lisansını tamamladı. Mülki İdare Hizmetleri Sınıfına 1994 yılında Aydın Kaymakam Adayı olarak atandı. Üç yıllık staj süresince Adana-Ceyhan Kaymakam Refikliği, Elazığ-Maden Teftiş Stajı, İngiltere Brighton Dil ve Meslek Eğitimi, Kütahya-Simav Kaymakam Vekilliği görevlerinde bulunduktan sonra Kaymakamlık Kursunu Üstün Başarılı olarak bitirdi.

1997-1999 Ankara-Güdül, 1999-2001 Gümüşhane-Köse, 2001-2005 Kırklareli-Vize,2005-2008 Şanlıurfa-Birecik, 2008-2012 Trabzon-Of, 2012-2015 Konya-Seydişehir, 2015-2016 Balıkesir-Bandırma Kaymakamı olarak görev yapmış olup 20 Aralık 2016 tarihinden itibaren Kadıköy Kaymakamı olarak görev yapmaya başlamıştır. Bu süreler içerisinde Ankara, Gümüşhane, Kırklareli, Şanlıurfa, Trabzon, Konya, Balıkesir Valilerinden 15 Başarı belgesi, Milli Eğitim Bakanından 2 Takdirname, 2004 yılında Kırklareli Gazeteciler Cemiyeti tarafından "Yılın Kaymakamı Ödülü" 2005 yılında Anadolu Basın Birliği tarafından "Yılın Kaymakamı Ödülü" 2006 yılında Yoksullarla Yardımlaşma ve Eğitim Vakfı tarafından "Yılın Yetim Babası Ödülü" 2006 yılında Türk İdareciler Derneği tarafından "Vali Galip Demirel Sosyal Hizmet Ödülü" dalında "Yılın İdarecisi Ödülü" 2007 yılında Siyaset Dergisi'nden "Yılın Kaymakamı Ödülü" 2007 yılında Türkiye Çocuk Zirvesi tarafından "Çocuk Hakları Çocuk Dostu Ödülü" 2008 yılında İZDER (Seçilmiş ve Atanmışları İzleme Derneği) tarafından "Yılın Kaymakamı Ödülü" aldı.

Ayrıca İnfomag Dergisi'nin Mart 2009 sayısında "Türkiye'nin Geleceğine Yön Verecek 100 İsim" arasında gösterildi.Nisan 2009' da ise Güneydoğum Derneği'nce bir önceki görev yeri olan Şanlıurfa-Birecik'te yaptığı çalışmalardan dolayı ödüle layık görüldü. Of'ta yapmış olduğu sosyal projeler de SYDV Genel Müdürlüğü (Ağustos 2009) ve Atılım Üniversitesi (Eylül 2009) yayımlanmıştır.2011 yılında Türk İdareciler Derneği tarafından "Teşekkür Belgesi" 2012 yılında Sosyal Gelişim Enstitüsü Merkezi tarafından "Yılın Kaymakamı Ödülü"Mart 2013'te YÖK'e bağlı Türkiye Öğrenci Konseyi tarafından "Farkındalık Ödülü" Eylül 2013'te Akkanat Eğitim ve Sağlık Vakfı ile Selçuk Üniversitesi tarafından ortak düzenlenen "Selçuk Üniversitesi Ali Akkanat Sosyal Sorumluluk Ödülü" Nisan 2015'te Türkiye Diyanet Vakfı'nca "İyilik Ödülü" verilmiştir.

1999 yılında Ankara-Güdül Belediye Meclisi'nce, 2001 yılında Gümüşhane-Köse Belediye Meclisi'nce, 2005 yılında Kırklareli-Vize ilçesine bağlı Çakıllı ve Sergen Belediye Meclislerince, 2008 yılında da Şanlıurfa-Birecik Belediye Meclisi'nce "Fahri Hemşehrilik" beratları verilmiştir.Of Belediye Meclisi'nin 2012 yılında almış olduğu karar ile "Fahri Hemşehrilik" beratı ve Of' un "Altın Anahtarı" verilmiştir. Yine Of' a bağlı Ballıca, Bölümlü, Cumapazarı, Eskipazar, Gürpınar, Kıyıcık ve Uğurlu Belediyeleri Meclis Kararları ile "Fahri Hemşehrilik" beratları verilmiştir.

Kadıköy Kaymakamı Tuncay Sonel, evli ve iki çocuk babasıdır.Tuncay Sonel haberleri için tıklayın