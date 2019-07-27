Ordu Üniversitesi Rektörü olarak atanan Prof. Dr. Ali Akdoğan kimdir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararname ile 11 üniversite rektörü ve 2 YÖK üyesi ataması gerçekleştirildi. Kararname, bugün Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre Ordu Üniversite rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan oldu. Peki Prof. Dr. Ali Akdoğan kimdir?

PROF. DR. ALİ AKDOĞAN KİMDİR?

Ali Akdoğna, 25 Haziran 1964 tarihinde Ordu ilinin Merkez Kökenli mahallesinde doğdu. ilk ve orta öğrenimini mahallesinde, lise öğrenimini il merkezinde tamamladı.1983 yılında girdiği Ondokuzmayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden 1987 yılında mezun oldu. Beş yıl İmam-Hatip Lisesi meslek dersleri öğretmenliği yaptıktan sonra Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ne Din Sosyolojisi Araştırma Görevlisi olarak atandı.

Yüksek lisansını Ondokuzmayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde "İmam-Hatip Liselerinde Okutulan Hadis Dersi Programının Değerlendirilmesi" adlı çalışmasıyla (1994), doktorasını da yine aynı üniversitede "Geleneksel Toplumdan Modern Topluma Geçişte Dini Hayat (Rize İl Merkezi Örneği)" adlı çalışmasıyla (1999) tamamladı. 09.05.2005 tarihinde girdiği sınavda başarılı olarak İlahiyat (Din, Bilgi ve Kültür Sosyolojisi) Bilim Alanında Üniversite Doçenti unvan ve yetkisi kazanmıştır. İngilizce ve Arapça bilmektedir.

Hâlen Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde Din Sosyolojisi Anabilim Dalında öğretim üyesi (Prof. Dr.) olarak görev yapmaktadır. Evli ve dört çocuk babasıdır.