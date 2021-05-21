Ordu'nun sakin şehri Perşembe 'fakülte' istiyor
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Ordu'nun sakin şehri Perşembe 'fakülte' istiyor

İhlas Haber Ajansı / Selim Kuşcu - Haberler | Güncel

Ordu'nun sakin şehri Perşembe 'fakülte' istiyor Perşembe Belediye Başkanı Mustafa Sayım Tandoğan: "Perşembe bir fakülteyi hak ediyor" "Buradaki fakülte ve yüksekokulunun yüzde 100 kapasite ile öğrenci alacağına inanıyorum" Ordu'nun Perşembe Belediye Başkanı Mustafa Sayım Tandoğan, ilçenin...

Ordu'nun sakin şehri Perşembe 'fakülte' istiyor

Perşembe Belediye Başkanı Mustafa Sayım Tandoğan:

"Perşembe bir fakülteyi hak ediyor"

"Buradaki fakülte ve yüksekokulunun yüzde 100 kapasite ile öğrenci alacağına inanıyorum"

ORDU - Ordu'nun Perşembe Belediye Başkanı Mustafa Sayım Tandoğan, ilçenin turistik bir şehir olduğunu ifade edip, üniversite sorunlarının çözülmesi gerektiğini ifade ederek, "Perşembe bir fakülteyi hak ediyor. Buradaki fakülte ve yüksekokulunun yüzde 100 kapasite ile öğrenci alacağına inanıyorum" dedi.

Ordu'nun sakin şehir unvanına sahip Perşembe ilçesinde, geçmişte bulunan Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Ordu Üniversitesi kurulduğu zamanlarda, yerleşke içerisine taşındı. Ordu'nun, en çok turist akınının olduğu ilçelerinden arasında yer alan ve sakin şehir unvanı nedeniyle her mevsim dikkatleri üzerine çeken ilçede, uzun yıllardır çözülemeyen üniversite sorunu vatandaşları mağdur ediyor. İlçeye, bir dönem söz verilen Turizm Fakültesi'nin yapılmaması sonrası Belediye Başkanı Mustafa Sayım Tandoğan ve ilçedekiler, üniversite taleplerini duyurmak adına basın açıklamasında bulundu.

"Her türlü imkanı sağlamaya hazırız"

Perşembe Belediye Başkanı Mustafa Sayım Tandoğan, yaptığı basın açıklamasında ilçeye yüksekokul veya fakülte yapılacağına dair söz verildiğini ancak uzun yıllardır sonuç alınamadığını ifade ederek, "Burası sakin şehir, Türkiye'de 7'nci, dünyada 161'inci sakin şehir statüsünde olan, bir turizm hareketinin içerisinde bulunan ilçe. Bu ilçeye de Turizm Fakültesi'nin yakışacağını, fakültenin bu ilçeye çok uygun olduğunu, ilçenin konsepti gereği uygun olabileceğini düşündük ve bu konuda Ordu Üniversitesi Rektörlüğü'ne müracaat yaptık ve fakültenin buraya yapılmasını talep ettik. Her türlü altyapısını, olanaklarımızı seferber edeceğimizi söyledik. Fiziki şartların da uygun olduğunu ilettik. Sadece yurt sıkıntımız vardı, iş insanlarımız ile onu da taahhüt ettik" dedi.

"Tüm koşullarımız hazır"

"Turizm Fakültesi'ni Altınordu ilçesinde kurmak için çalışmalar başlatıldı. Onu kabul ettik ve Adalet Meslek Yüksekokulu'nu ilçemize kazandırmak istedik" diyen Belediye Başkanı Mustafa Sayım Tandoğan, "Her türlü koşulumuz hazır, fiziki koşullarımız hazır. Şu anda bulunduğumuz bina atıl durumda duruyor. Önceden burada Fen-Edebiyat Fakültesi'nin derslikleri vardı. Biz bu binanın yetersiz kalması durumunda her türlü bina ve diğer destekleri vermeye hazırız" şeklinde konuştu.

"Üniversite öğrencileri için ideal bir ilçe, kapasitenin dolacağına inanıyoruz"

İlçenin, fakülteyi hak ettiğini ifade eden ve burada yapılacak olan fakülte veya yüksekokulun tam kapasite olacak şekilde dolacağına inandıklarını kaydeden Başkan Tandoğan, şu ifadelere yer verdi:

"Perşembe bir fakülteyi hak ediyor. Üniversite öğrencileri için çok ideal bir yer. Perşembe, kültürü ile ekonomik durumu ile çok müsait. Buradan çok öğrenciler memnun olup öğretmen oldular. Bizim isteğimiz buraya Adalet Meslek Yüksekokulu'nun Perşembe ilçesine verilmesi. Bununla ilgili de hazırlıklarımızı yaptık. Samsun, Ordu ve Trabzon'da Adalet Yüksekokulu da yok. Bunun için tam bir ideal yer olduğunu düşünüyoruz. Bizim amacımız Perşembe ilçesine bir meslek yüksekokulu kazandırmak. Bunu istirham ediyorum. Buradaki fakülte ve yüksekokulunun yüzde 100 kapasite ile öğrenci alacağına inanıyorum."

Basın açıklamasına, 54 mahalle muhtarı, sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcileri ve belediye meclis üyeleri katıldı.

Ordu'nun sakin şehri Perşembe 'fakülte' istiyor
Ordu'nun sakin şehri Perşembe 'fakülte' istiyor
Ordu'nun sakin şehri Perşembe 'fakülte' istiyor
Ordu'nun sakin şehri Perşembe 'fakülte' istiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Selim Kuşcu

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