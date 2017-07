Ordu'nun Koyun Irkı Değişti

Ordu'da koyun ırkının değiştirilmesi amacıyla başlatılan projede başarılı sonuçlar alınmasına başlandı.



Koyun ırkları arasında en fazla doğum ağırlığına sahip yavrular veren, yediği yemden en çok faydalanan, gebe kalma ve fertilite özellikleri en üst seviyede olan ve et, süt, yün verimi yüksek olan Karayaka koyun ırkı ortaya çıkarmak amacıyla 2011 yılında 6 bin adet koyun ile başlayan çalışma bugün 12 binlere ulaştı.



Ordu Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Kemal Yılmaz, koyun ıslahı için 2011 yılında başlatılan 'Halk Elinde Hayvan Islahı Ülkesel Projesi'nin başarılı sonuçlar verdiğini belirtti. 2011 yılında başlayan proje hakkında bilgiler veren Yılmaz, projeden en az 80 baş Karayaka ırkı koyunu olan Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliğine üye olan yetiştiricilerin faydalandığını söyledi.



Proje kapsamında akademisyenlerden oluşan proje liderinin seçtiği koçların sürüye katıldığını ve doğan yavruların anneleri, babaları, doğum tarihleri, kiloları, küpeleri gibi kriterlerin kayıt altına alındığını kaydeden Yılmaz, "Halk elinde ıslah projelerinin temel amacı taban sürülerdeki en iyi dişileri elit sürülere, elit sürülerde bulunan en iyi koçları da taban sürülere katarak, ırkın en yüksek verim özelliklerine sahip fertlerinden oluşan sürüleri elde etmektir. Bu projeyle, her yıl düzenli olarak tutulan kayıtlar sonucu en verimli koçlar ve anaç koyunlar seçilerek, en iyi ırk özelliklerini taşıyan, en fazla doğum ağırlığına sahip yavrular veren, yediği yemden en çok faydalanan, gebe kalma ve fertilite özellikleri en üst seviyede olan, en iyi et, süt, yün verim özelliklerine sahip sürüleri elde ettik" dedi.



Yılmaz, "2011 yılında, 46 işletme, 6 bin 429 adet koyun ile başlayan proje başarıyla sonuçlanınca 2015 yılında Bakanlık proje 5 yıl daha uzattı. Bugün 80 koyun yetiştiricisi ile 11 bin 315 koyuna ulaştık. Bu zamana kadar 2 milyon 200 bin TL destekleme ödemesi yapıldı" diye konuştu. - ORDU