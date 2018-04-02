Ordu ile Samsun Arası Yolcu Taşımacılığı

Ordu ile Samsun arasında yolcu taşımacılığı yapan 4 firma birleşerek hizmet vermeye başladı.

Ünye Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Bekir Şimşek, oda binasında düzenlediği basın toplantısında, her iki il arasında yolcu taşıyan firmaların birleştiğini söyledi.

Birleşmeden sonra yolcu taşımacılığının "Ordu Birlik" adı altında tek çatıda toplandığını anlatan Şimşek, 15 dakikada bir Samsun'dan Ordu'ya ve Ordu'dan Samsun'a araç kalkacağını belirtti.

Şimşek, firmaların 14'er araç vererek toplam 56 araç ile vatandaşlara hizmet vereceklerini vurgulayarak, "Ünye'den de sabah 06.30, 08.00, 10.00, 13.00 ve 17.00'de birer aracımız kalkacak. Yani saatli yolcumuza hitap edebilmek için Ünye'den günlük 5 araç kaldıracağız." dedi.