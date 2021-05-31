Ordu-Giresun Havalimanı'nda uçağa bomba ihbarı
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Ordu-Giresun Havalimanı'nda uçağa bomba ihbarı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ordu-Giresun Havalimanı'nda bir yolcu uçağına bomba ihbarı yapıldı. Polis ekipleri uçağın kargo ve kabin bölümünde arama başlattı.

Ordu'nun Gülyalı ilçesi ile Giresun'un Piraziz ilçeleri arasında yer alan Ordu-Giresun Havalimanı'nda bir uçağa bomba ihbarı yapıldı. İhbar üzerine havalimanına polis ve bomba imha uzmanı ekipler sevk edildi.

POLİS ARAMA BAŞLATTI

Polis ekipleri uçağın kargo ve kabin bölümünde arama başlattı. Ordu Valisi Tuncay Sonel ile Emniyet Müdürü Doğu Ateş de havalimanına geldi.

Ordu-Giresun Havalimanı'nda uçağa bomba ihbarı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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